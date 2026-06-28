Adorni también dejará YPF y el Gobierno deberá definir a su reemplazante en el directorio

El exjefe de Gabinete presentará su renuncia como representante del Estado nacional en la petrolera. La Casa Rosada tendrá que elegir quién ocupará su puesto.

La salida de Manuel Adorni del Gobierno tendrá un nuevo capítulo dentro de YPF. El exfuncionario decidió renunciar al directorio de la petrolera y, cuando la dimisión sea aceptada, la administración de Javier Milei deberá definir quién asumirá la representación del Estado nacional en la compañía.

Según informaron fuentes oficiales, Adorni presentará formalmente su renuncia durante la semana que comienza. Después, el directorio encabezado por Horacio Marín tendrá que analizar y aceptar su alejamiento, de acuerdo con los procedimientos internos de la empresa.

La determinación completa el proceso de salida que comenzó con su renuncia a la Jefatura de Gabinete. De esta manera, Adorni quedará completamente desvinculado de las responsabilidades institucionales que mantenía dentro del Gobierno nacional.

Adorni formaba parte del directorio de YPF como director Clase A, en representación de la participación que conserva el Estado nacional en la petrolera. Se trata de un puesto relevante dentro de una de las compañías más importantes y estratégicas del país.

Su lugar está relacionado con la denominada “acción de oro”, que le otorga al Estado facultades especiales dentro de la estructura societaria de YPF. Por ese motivo, su reemplazo deberá ser definido directamente por el Gobierno.

Manuel Adorni

En la Casa Rosada consideran probable que la representación estatal quede nuevamente en manos de quien sea designado al frente de la Jefatura de Gabinete, como ocurrió en otras oportunidades. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial.

El nombre que aparece con mayor fuerza para suceder a Adorni en la coordinación política del Poder Ejecutivo es el de Diego Santilli. La eventual designación en YPF, no obstante, dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno durante los próximos días.

Una salida por razones personales

La decisión de abandonar el directorio fue tomada por el propio Adorni, quien manifestó su intención de alejarse durante un tiempo de la función pública después de más de dos años y medio de exposición permanente.

En la carta con la que comunicó su renuncia a la Jefatura de Gabinete, el exfuncionario aseguró que atravesaba un fuerte desgaste personal y familiar. También vinculó su alejamiento con las denuncias y acusaciones que enfrentó durante los últimos meses.

“No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, expresó. Además, rechazó haber cometido hechos de corrupción y afirmó que fue tratado como “delincuente y corrupto” sin que existiera un hecho comprobado en su contra.

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Adorni también señaló que su decisión había sido conversada con Javier Milei y dejó entrever que el Presidente intentó convencerlo de continuar en el cargo.

“Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia”, escribió.

El Gobierno prepara una nueva designación

Una vez que el directorio de YPF acepte la renuncia, la Casa Rosada quedará habilitada para designar al nuevo representante estatal en la empresa. La definición podría conocerse junto con la reorganización del gabinete nacional.

Desde el oficialismo insistieron en que el alejamiento respondió a una decisión personal. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respaldó públicamente al exfuncionario y agradeció su trabajo dentro del Gobierno.

El presidente Javier Milei, en tanto, no publicó un mensaje personal, aunque compartió en sus redes sociales la carta de renuncia y las palabras difundidas por su hermana.

Con su salida de YPF, Adorni abandonará el último cargo que conservaba dentro de la administración nacional. La atención quedará ahora puesta en la decisión del Gobierno sobre su reemplazante y en el perfil que tendrá el nuevo representante estatal dentro de la principal petrolera del país.