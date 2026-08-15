Milei ocupará el lugar de Caputo en la presentación del Presupuesto 2027 en el Congreso como en 2024

El Presidente de la Nación asistirá al Congreso el 15 de septiembre para exponer el proyecto de Presupuesto 2027.

El presidente Javier Milei volverá a presentar personalmente el proyecto de ley de Presupuesto en el Congreso el martes 15 de septiembre, tal como ocurrió en 2024. La decisión fue confirmada por altas fuentes parlamentarias del oficialismo, que destacaron el rol del mandatario como principal vocero del Gobierno.

"El presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo", aseguraron fuentes parlamentarias oficialistas consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Históricamente, la presentación del proyecto de Presupuesto quedaba en manos del ministro de Economía y se trataba de un trámite de carácter técnico. Milei decidió romper con esa tradición y convertirse en la cara visible del Gobierno durante uno de los principales eventos de la agenda legislativa.

El antecedente de 2024

El 15 de septiembre de 2024, cuando presentó el proyecto de Presupuesto 2025, Milei habló desde un atril ubicado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados, en lugar de ocupar el sillón presidencial junto a las autoridades legislativas.

Su conocimiento del Congreso, donde fue diputado nacional entre 2021 y 2023, y su formación como economista fueron algunos de los factores que impulsaron al Presidente a asumir personalmente este tipo de presentaciones.

Sin embargo, aquella iniciativa quedó trabada en las comisiones y nunca llegó al recinto para su votación, luego de que se estancaran las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores por el reparto de fondos.

En 2025, en cambio, Milei decidió no concurrir al Palacio Legislativo debido al contexto de tensión política y a las derrotas electorales previas. Ese 15 de septiembre grabó un mensaje desde la Casa Rosada que fue transmitido por cadena nacional durante la noche.

El Presupuesto 2026 terminó siendo el primero en ser sancionado por ambas cámaras durante la gestión libertaria, aunque su aprobación recién se produjo durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Un operativo de seguridad inédito

La presencia del Presidente en el Congreso también modificó los protocolos de seguridad habituales para la presentación del Presupuesto. El operativo implementado en 2024 tuvo características comparables a las de una Asamblea Legislativa.

Hasta entonces, la exposición del proyecto era un acto técnico encabezado por el ministro de Economía, por lo que el Palacio Legislativo mantenía su funcionamiento habitual y la seguridad interna quedaba principalmente en manos del personal del Congreso.

Con el protagonismo presidencial, la Policía Federal Argentina desplazó de sus funciones habituales a empleados del Congreso y asumió el control de los accesos al hall y los pasillos del Palacio Legislativo.

La iniciativa se debate este jueves en el Senado de la Nación.

Decenas de efectivos de la Policía Federal e inspectores, muchos de ellos vestidos de civil, realizaron operativos preventivos piso por piso y oficina por oficina antes de la llegada de Milei.

También se implementó una revisión técnica de las instalaciones, que incluyó perros detectores de explosivos en el recinto de sesiones y en el sector de las bancas.

Además, se instalaron puestos de cacheo y controles de identidad obligatorios en las puertas de acceso, una medida que no era habitual para una presentación de Presupuesto.

Vallas y fuerzas federales en los alrededores

El operativo también alcanzó el exterior del Congreso. En 2024, toda la Avenida Rivadavia y el perímetro del Palacio Legislativo fueron bloqueados con vallas de seguridad, custodiadas por un cordón policial.

El dispositivo incluyó efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y camiones de asalto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La magnitud del operativo contrastó con los años anteriores, cuando la presentación del Presupuesto quedaba en manos del ministro de Economía y las calles cercanas al Congreso no sufrían restricciones de esa escala.