Qué es el "shutdown" de Milei y cómo afectará los sueldos de los políticos
El mecanismo forma parte del llamado "grillete fiscal", una reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.
Durante el anuncio de la reforma de la carta orgánica del BCRA, el presidente Javier Milei hizo alusión a un particular mecanismo al que se someterá el Estado como parte de la iniciativa denominada "grillete fiscal".
“Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no pueda votar ni sostener un presupuesto deficitario”, dijo Milei. Luego explicó: “si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio”.
En caso de que el Congreso no corrija su desempeño, explicó el presidente, “empezará el shutdown”, esto es, una paralización de los servicios no esenciales del Estado. “El presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo”, afirmó.
Este mecanismo es uno que emula uno similar implementado en Estados Unidos. Allí, si el Parlamento no aprueba el presupuesto, varias agencias públicas dejan de funcionar. Esto afecta a áreas como defensa, educación, salud y transporte y provoca la suspensión de empleos.
El shutdown de gobierno se implementó por primera vez en 1976 en el país norteamericano durante la presidencia de Gerald Ford. El formato actual se institucionalizó entre 1980 y 1981, bajo el último trecho de la administración Carter y en el comienzo de la de Ronald Reagan.
Las 5 claves de la reforma a la carta orgánica del BCRA
El presidente Milei sintetizó en cinco ejes el contenido de las medidas que impulsará en el Congreso, los que enumeró de la siguiente forma:
- “En primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento, y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta (ya sea porque aumenta la oferta o baja la demanda) que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero; es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben”.
- “La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación al Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, e incluye toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoraje, que toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y, en este caso, alcanza a una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central”.
- “La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente: requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria. Esto es, para estafar al sector privado mediante el señoraje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado. Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos, es razonable que ello pase por la casa del pueblo”.
- “En cuarto lugar, respecto al servicio de liquidez: determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, estos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, un concepto similar a lo que en su momento se denominaba revalúo técnico. Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda”.
- “Finalmente, se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica de 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles”.
Te puede interesar...
Leé más
Milei eliminó las sumas no remunerativas del cálculo de los aportes sindicales: cómo afectaría a los salarios
La propuesta de castigo de un periodista inglés contra Argentina y a Enzo Fernández por la bandera de Malvinas
La "trampa" de un profesor universitario para descubrir el uso de IA en un exámen
-
TAGS
- Javier Milei
- BCRA
- reforma
Noticias relacionadas