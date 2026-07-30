Qué es el "shutdown" de Milei y cómo afectará los sueldos de los políticos

Durante el anuncio de la reforma de la carta orgánica del BCRA , el presidente Javier Milei hizo alusión a un particular mecanismo al que se someterá el Estado como parte de la iniciativa denominada "grillete fiscal" .

“Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no pueda votar ni sostener un presupuesto deficitario ”, dijo Milei. Luego explicó: “si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio”.

En caso de que el Congreso no corrija su desempeño, explicó el presidente, “ empezará el shutdown ”, esto es, una paralización de los servicios no esenciales del Estado. “ El presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo ”, afirmó.

Este mecanismo es uno que emula uno similar implementado en Estados Unidos. Allí, si el Parlamento no aprueba el presupuesto, varias agencias públicas dejan de funcionar. Esto afecta a áreas como defensa, educación, salud y transporte y provoca la suspensión de empleos.

El shutdown de gobierno se implementó por primera vez en 1976 en el país norteamericano durante la presidencia de Gerald Ford. El formato actual se institucionalizó entre 1980 y 1981, bajo el último trecho de la administración Carter y en el comienzo de la de Ronald Reagan.

Las 5 claves de la reforma a la carta orgánica del BCRA

El presidente Milei sintetizó en cinco ejes el contenido de las medidas que impulsará en el Congreso, los que enumeró de la siguiente forma: