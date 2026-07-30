La propuesta de castigo de un periodista inglés contra Argentina y a Enzo Fernández por la bandera de Malvinas

Henry Winter pidió una sanción “sustancial” para la Selección luego de la investigación que abrió la FIFA sobre los hechos ocurridos durante el Mundial 2026.

En los últimos días, la FIFA abrió un expediente contra la Asociación del Fútbol Argentina y contra varios integrantes de la selección argentina por la exhibición de una bandera con la leyenda sobre las Islas Malvinas y por incidentes ocurridos durante la final del Mundial 2026.

En medio de la confirmación por parte de la Casa Madre, el periodista británico Henry Winter reavivó la controversia en Inglaterra y dio lugar a un pedido de sanciones económicas y deportivas contra Enzo Fernández y contra la Argentina.

Durante un programa de Piers Morgan , el periodista Henry Winter reclamó un castigo “sustancial” a partir de la decisión de la FIFA de avanzar con el caso y sostuvo que una eventual multa carecería de efecto frente a los ingresos del seleccionado argentino por su recorrido en el torneo. Winter dirigió una de sus propuestas contra Enzo Fernández , a quien vinculó con su situación tributaria en el Reino Unido.

La propuesta

“Solo hace diferencia si hay un castigo adecuado, y creo que tendría que ser un castigo sustancial. Primero, sobre Enzo Fernández, cuyo comportamiento provocó que lo expulsaran. Si yo fuera el gobierno del Reino Unido, simplemente diría: ‘Bueno, Enzo Fernández actualmente es contribuyente del Reino Unido. Probablemente paga más de 2 millones de libras al año. Ahora vamos a destinar ese dinero para la defensa de las Malvinas. Se lo daremos a ellos para que vean cómo lo quieren gastar’”, afirmó el británico Henry Winter.

El periodista inglés también cuestionó la utilidad de una sanción económica para la selección argentina. “Una multa, cuando un país va a ganar probablemente más de 30 millones de libras (34 millones de euros) solo en premios... probablemente los argentinos ganaron incluso más que eso llegando a la final. Una multa no tiene ningún sentido”, dijo.

Winter, en ese marco, pidió además una sanción de carácter simbólico y deportivo contra la Argentina: quitarle el partido de la edición centenario del Mundial 2030. “Creo que si la FIFA realmente quisiera tomar medidas enérgicas contra el comportamiento argentino, diría: ‘Lo siento, realmente los vamos a golpear donde duele, y es que ustedes son un país tan orgulloso, tan apasionado por el fútbol, y les vamos a quitar uno de los partidos del centenario’, cosa que no creo que tengan el valor de hacer”, afirmó.

Repercusiones de la declaración de Winter

La repercusión de esas declaraciones se trasladó a las redes sociales, donde usuarios cuestionaron tanto la postura de Winter como el rol de Piers Morgan por sus expresiones sobre la Argentina. Mientras tanto, la FIFA informó que concedió a los imputados la posibilidad de exponer su postura antes de que la Comisión Disciplinaria emita una resolución.

De acuerdo con el comunicado difundido por la FIFA el miércoles 29 de julio, la Comisión Disciplinaria abrió un procedimiento contra la AFA por posibles incumplimientos vinculados con cuatro artículos del Código Disciplinario. El organismo aludió a normas sobre el uso de un evento deportivo para manifestaciones ajenas a lo deportivo, conducta inadecuada, discriminación y agresiones racistas, y orden y seguridad en los partidos.

Según el organismo, la decisión se tomó “a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” fue exhibida por varios futbolistas argentinos, entre ellos Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, después de la clasificación a la final, el miércoles 16 de julio, tras la remontada ante Inglaterra en la semifinal jugada en Atlanta.

En paralelo, la FIFA abrió otro procedimiento por lo ocurrido al término de la final entre Argentina y España, disputada el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. En ese tramo del expediente se analiza el comportamiento de Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala y Gavi tras recibir el informe del procurador designado para casos disciplinarios y de ética.

La FIFA precisó que Nahuel Molina afronta dos cargos por agresión, uno consumado y otro en grado de intento, mientras que Leandro Paredes suma tres cargos bajo la misma figura. Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, aparece con un cargo en ese mismo apartado. Ese encuadre remite al artículo 14, apartado 1, letra i, del Código Disciplinario, que prevé “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado” por agredir a un adversario o a otra persona que no sea un oficial de partido. El texto incluye entre esas conductas codazos, puñetazos, patadas, mordiscos, escupitajos o golpes.