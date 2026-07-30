Un argentino sufrió un grave accidente en Brasil y está en coma: el desesperado pedido de su familia

El joven permanece internado con múltiples fracturas y hemorragias cerebrales. Su hermana inició una colecta para viajar a Brasil y acompañarlo.

El accidente ocurrió en Florianópolis, donde Leandro Quiroz vive desde hace siete años y permanece internado en coma.

Un joven argentino protagonizó un brutal accidente en Brasil, donde terminó con gravísimas lesiones y se encuentra en estado de coma. En medio de la desesperación, su familia pide ayuda.

Se trata de Leandro Quiroz , quien presenta numerosas lesiones y continúa bajo atención médica desde el 16 de julio. El marplatense vive desde hace siete años en Brasil y permanece internado en coma después de sufrir un accidente de moto en Florianópolis .

Ante la delicada situación, la familia inició una colecta solidaria para afrontar los gastos y permitir que su hermana viaje de urgencia. La madre del joven ya se encuentra junto a él, pero su estado emocional dificulta que pueda acompañar sola el proceso de internación.

Un brutal accidente dejó al joven argentino en coma

Las autoridades confirmaron que el siniestro se produjo el 16 de julio en Florianópolis, una de las ciudades más importantes del estado brasileño de Santa Catarina.

El siniestro ocurrió cuando Leandro Quiroz circulaba en moto, y debido a las gravedad fue trasladado a un hospital de Santa Catarina. Los médicos dispusieron su internación inmediata debido a la cantidad y gravedad de las lesiones sufridas.

La familia inició una colecta para viajar a Florianópolis y acompañar al marplatense durante su internación. v

El joven vive en Brasil desde hace siete años. En su momento dejó Mar del Plata en busca de mejores oportunidades económicas, sin embargo, tenía previsto regresar a la Argentina en agosto, pero el choque con la moto ocurrió pocas semanas. Desde entonces, su familia sigue de cerca cada novedad sobre su evolución.

Hasta el momento no se conoció información sobre la participación de otros vehículos. Tampoco se conocieron partes oficiales relacionados con la mecánica del accidente. La prioridad de sus allegados se concentra en el tratamiento y en garantizar que Leandro permanezca acompañado.

Las graves lesiones que sufrió Leandro Quiroz

Clara, hermana del joven, detalló que Leandro sufrió una fractura de cráneo, hemorragias y un edema cerebral. Su cuadro también incluye lesiones en distintas partes del rostro y el cuello.

Los médicos detectaron una fractura maxilofacial, otra frontal y dos fracturas cervicales. Además, el paciente presentó un neumotórax, una afección que se produce cuando ingresa aire en el espacio ubicado entre el pulmón y la pared torácica.

La combinación de esas lesiones mantiene al joven en una situación crítica. “Está muy grave”, expresó Clara al referirse al estado de su hermano. Hasta ahora, la familia no comunicó cambios en el cuadro ni precisó si existen nuevas intervenciones programadas.

La permanencia en estado de coma obliga a sostener un seguimiento médico constante. Cada lesión requiere una evaluación específica, mientras el equipo de salud controla su respuesta y posibles complicaciones.

La internación también representa una dificultad logística para sus seres queridos. La distancia entre Mar del Plata y Florianópolis complica los traslados y obliga a afrontar pasajes, alojamiento, alimentación y otros gastos vinculados con una estadía sin fecha definida.

La colecta para acompañarlo en Brasil

La madre de Leandro viajó a Brasil y permanece cerca del hospital. Sin embargo, Clara explicó que no se encuentra en condiciones emocionales de sostener sola el acompañamiento. Por ese motivo, la hermana necesita trasladarse cuanto antes.

“Ahora está mi mamá con él, pero ella no está bien emocionalmente para acompañarlo”, señaló. La mujer agregó que esa situación vuelve necesario su viaje urgente a Florianópolis.

La familia lanzó una campaña para reunir fondos y cubrir los costos del traslado. La ayuda también permitirá afrontar gastos relacionados con el accidente y la permanencia de los familiares en Santa Catarina durante las próximas semanas.