Tragedia en las Cataratas del Iguazú: el video de la lancha que volcó y que dejó un turista muerto

Se conocieron nuevas imágenes del accidente en el que murió el neerlandés Mark Lensink. La Justicia investiga las causas del vuelco.

Mientras continúa la investigación por el trágico accidente ocurrido en las Cataratas del Iguazú , comenzaron a difundirse nuevas imágenes que muestran momentos después de que la embarcación vuelque y provoque la muerte del ciudadano neerlandés Mark Lensink, de 26 años.

El siniestro ocurrió en el lado brasileño del Parque Nacional Iguazú, cuando una lancha de la empresa Macuco Safari navegaba con ocho personas a bordo: seis turistas de Países Bajos y dos tripulantes brasileños. Todos lograron ser rescatados del agua, aunque Lensink sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció poco después en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu.

Otros dos turistas permanecieron hospitalizados con distintas lesiones. Las autoridades brasileñas investigan las causas del vuelco y, de manera preventiva, suspendieron las excursiones náuticas durante tres días.

El accidente se produjo en un contexto de crecida del río Iguazú. Al momento del siniestro, el caudal alcanzaba unos 4,3 millones de litros de agua por segundo, casi el triple del promedio habitual, aunque los investigadores todavía no determinaron si esa condición fue determinante en el vuelco. La Policía Civil, la Marina de Brasil y peritos especializados trabajan para reconstruir la mecánica del hecho.

El video momentos después del accidente

Las imágenes difundidas por TN muestran registros tomados por visitantes que recorrían las Cataratas minutos después del accidente y cuando comenzaron las tareas de rescate.

En el video se observa una lancha turística detenida cerca de la costa, con pasajeros todavía a bordo usando chalecos salvavidas naranjas. La embarcación navega lentamente por el río mientras, sobre las piedras de la margen, se distingue el que aparentemente es un rescatista con chaleco de alta visibilidad supervisando el operativo.

La grabación está acompañada por un mensaje en portugués en el que la persona que filmó explica que realizaba el paseo sin saber que se trataba de "un accidente real". A medida que la lancha avanza, puede verse el despliegue de los equipos de emergencia en una zona cercana al lugar donde ocurrió el vuelco.

Quién era Mark Lensink, el turista fallecido

Mark Lensink tenía 26 años y era oriundo de los Países Bajos. Había llegado a Brasil para disfrutar de unas vacaciones junto a su novia, la hermana de ella y sus suegros. Según publicó Infobae, el joven era un apasionado por los viajes y las actividades al aire libre, una afición que reflejaba con frecuencia en sus redes sociales, donde compartía imágenes de recorridos por distintos países y experiencias en la naturaleza.

Además de su interés por el turismo, trabajaba en el sector tecnológico y había elegido Sudamérica como uno de los destinos de un viaje que recién comenzaba. De acuerdo con ese medio, el grupo había arribado a Brasil apenas un día antes del accidente y tenía previsto continuar recorriendo distintos puntos de la región.

La empresa Macuco Safari expresó públicamente sus condolencias a la familia del joven y aseguró que está colaborando con las autoridades brasileñas en la investigación. Hasta el momento no existe una hipótesis oficial sobre las causas del vuelco, aunque todas las actuaciones continúan bajo la órbita de la Policía Civil y la Marina de Brasil.