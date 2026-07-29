Aerolíneas Argentinas tardó un año en reintegrarle un pasaje y deben pagarle una sanción millonaria

La pasajera esperó más de un año y realizó numerosos reclamos sin recibir una solución concreta. La suma que deberán abonarle ahora.

Aerolíneas Argentinas deberá indemnizar a una pasajera que esperó más de un año por la devolución de su dinero.

Un fallo judicial ordenó a una aerolínea a pagar una suma millonaria a una pasajera , a quien demoraron más de un año que le devuelven un pasaje de un vuelo cancelado . La sanción fue confirmada años después.

La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó una condena contra Aerolíneas Argentinas por la demora en la devolución del dinero de un vuelo cancelado durante la pandemia. La pasajera esperó más de un año y realizó numerosos reclamos sin recibir una solución concreta.

El conflicto comenzó con un viaje de vacaciones que no pudo realizarse por las restricciones sanitarias vinculadas con el Covid-19. La cancelación respondió a una situación excepcional, pero la discusión se concentró en la respuesta posterior de Aerolíneas Argentinas .

La pasajera solicitó la devolución del importe abonado y atravesó cerca de un año de comunicaciones sin resultados. Durante ese período recibió mensajes automáticos, cambios en los plazos y largos intervalos sin contestación. Frente a la falta de una respuesta efectiva, la mujer inició una demanda judicial.

Luego de años de reclamos, Aerolíneas deberá pagarle una multa millonaria

El Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata admitió parcialmente el planteo y reconoció tres rubros: daño material, daño moral y daño punitivo.

La aerolínea apeló las indemnizaciones por daño moral y punitivo. Por su parte, la pasajera pidió elevar los montos establecidos en primera instancia. La Cámara rechazó los dos recursos y dejó firme la decisión original.

La Justicia confirmó contra Aerolíneas Argentinas una multa de $5 millones y una reparación de $3 millones por daño moral.

Los magistrados distinguieron la cancelación del vuelo de la gestión realizada después. Aunque la compañía no podía evitar las restricciones sanitarias, sí debía tramitar el reembolso solicitado dentro de un plazo razonable y ofrecer información precisa sobre el procedimiento.

El fallo judicial ratificó una indemnización por daño material, otros $3 millones por daño moral y una multa civil de $5 millones. Los jueces consideraron que la empresa mantuvo una conducta desaprensiva frente al pedido de reintegro del pasaje.

La cifra busca sancionar la conducta examinada y desalentar mecanismos de atención que obliguen a los clientes a repetir reclamos sin recibir soluciones.

La sentencia también confirmó $3 millones por daño moral. Los magistrados entendieron que la pasajera perdió el viaje previsto y luego atravesó un extenso recorrido administrativo. Ese proceso produjo molestias y una afectación personal.

Qué significa el fallo para otros pasajeros

Durante el proceso, Aerolíneas Argentinas sostuvo que debía aplicarse la normativa aeronáutica y el Convenio de Montreal de 1999. La empresa argumentó que ese régimen regula la responsabilidad en el transporte aéreo internacional y excluye las indemnizaciones punitivas.

La Justicia confirmó contra Aerolíneas Argentinas una multa de $5 millones y una reparación de $3 millones por daño moral.

La Cámara rechazó esa interpretación para este caso. Según el criterio del tribunal, la existencia de normas aeronáuticas no elimina la relación de consumo entre la compañía y sus pasajeros. Por eso consideró posible utilizar la protección prevista en la legislación argentina.

El artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y condiciones de trato equitativo y digno. La sentencia tomó ese principio para analizar la falta de respuestas ante el pedido de devolución.