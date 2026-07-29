Tragedia: una por una, las víctimas del helicóptero caído en San Juan

El Gobierno sanjuanino confirmó los fallecimientos y expresó su "profundo dolor" ante una pérdida que golpea en lo más profundo a las fuerzas de seguridad y emergencia.

Una tragedia sacudió este miércoles a la provincia de San Juan . Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias ( AFE ) cayó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto durante una capacitación vinculada al combate de incendios forestales, y los siete ocupantes de la aeronave murieron.

El Gobierno provincial confirmó los fallecimientos y expresó su "profundo dolor" ante una pérdida que golpea en lo más profundo a las fuerzas de seguridad y emergencia sanjuaninas: entre las víctimas se encuentran el jefe de Bomberos, el director de Protección Civil y el subjefe de la Policía provincial.

El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26. Fue otra aeronave que se encontraba en la zona la que localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades. De inmediato, equipos de emergencia y personal de los organismos competentes fueron desplegados en el sector para realizar tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. La AFE informó que continuará brindando datos oficiales a medida que sean corroborados.

La aeronave tenía un itinerario que incluía más trabajo de emergencia ese mismo día: según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, tras concluir la capacitación en San Juan el helicóptero debía trasladarse a La Rioja, donde estaba previsto que colaborara en las tareas de control de un incendio forestal activo.

Comunicado oficial AFE. pic.twitter.com/ZYpjohxDAX — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) July 29, 2026

Las siete víctimas del accidente en Ischigualasto: quiénes eran

Las personas fallecidas en el siniestro fueron identificadas por el Gobierno de San Juan. Sus nombres y cargos son:

Rubén Castro , comisario general y jefe de Bomberos de San Juan.

, comisario general y jefe de Bomberos de San Juan. Jorge Carbajal , comisario inspector y segundo jefe de Bomberos.

, comisario inspector y segundo jefe de Bomberos. Carlos Heredia , director de Protección Civil de la provincia.

, director de Protección Civil de la provincia. Germán Videla , comisario general y subjefe de la Policía de San Juan.

, comisario general y subjefe de la Policía de San Juan. Matías Valenzuela , piloto del helicóptero.

, piloto del helicóptero. Andrés Bosch , brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias. Rodrigo Aimeta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

La lista refleja la magnitud institucional de la tragedia. En un solo accidente, San Juan perdió a cuatro de sus principales funcionarios en materia de seguridad y emergencias —el jefe y segundo jefe de Bomberos, el director de Protección Civil y el subjefe de la Policía— junto al piloto y dos brigadistas nacionales. Una pérdida que dejará un vacío difícil de llenar en los organismos que encabezan la respuesta ante desastres en la provincia.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

El Gobierno provincial acompañó a las familias de las víctimas con un comunicado en el que manifestó que comparte "con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento". La tragedia generó una conmoción inmediata en San Juan, con mensajes de condolencias que llegaron desde distintos puntos del país.

El Parque Provincial Ischigualasto, también conocido como Valle de la Luna, es una de las reservas naturales más importantes de Argentina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su territorio de casi 60.000 hectáreas alberga formaciones geológicas únicas y fósiles del período Triásico. El accidente ocurrió en su zona de influencia, un área de difícil acceso que complicó el despliegue inicial del operativo de rescate.