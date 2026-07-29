Alerta por amenaza de bomba en la embajada de EE.UU: fuerte operativo de seguridad

La sede ubicada en el barrio porteño de Palermo tuvo que ser evacuada de urgencia. Policía Federal y de la Ciudad intervienen en el lugar.

Una amenaza de bomba obligó a evacuar este miércoles la Embajada de Estados Unidos en el barrio porteño de Palermo . En los alrededores de la sede diplomática se desarrolló, desde minutos previos a las 16, un fuerte operativo de seguridad.

La embajada, contigua al predio de la Rural, fue rodeada por efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto que debieron cortar el tránsito sobre la calle Colombia al 4300, en el cruce con la Avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Según confimaron a Noticias Argentinas fuentes policiales, la amenaza fue realizada mediante un llamado telefónico en el que se alertaba la presencia de un supuesto artefacto explosivo fuera del edificio, por lo que se llevó a cabo una evacuación preventiva en el lugar.

Luego concurrió la División Explosivos de la Superintendencia de Bomberos PFA para determinar la existencia o no de un artefacto explosivo.

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Falsa amenaza

De acuerdo a Infobae, les demandó dos horas descartar la presencia de algún tipo de explosivo en ese sector. De esta manera se desestimó la veracidad de la amenaza de bomba en la embajada norteamericana.

Recién se Pasadas las 17 se normalizó el tránsito, que había sido afectado sobre la calle Colombia al 4300, por donde se accede a la sede diplomática, hasta la Avenida Sarmiento.

“La Embajada recibió hoy una amenaza de bomba, que fue descartada tras una minuciosa investigación. Todo el personal se encuentra a salvo. Agradecemos profundamente la rápida intervención y el profesionalismo de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya respuesta permitió resolver la situación de manera segura”, señalaron desde la Embajada de Estados Unidos a través de un breve comunicado.

Amenaza de bomba contra Javier Milei en la Casa Rosada

Hace un mes se llevó a cabo otra amenaza de bomba, en esa ocasión fue contra el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Fue durante la noche del sábado 28 de junio que recibieron un llamado con una amenaza de bomba contra el Presidente y la Casa Rosada activó los protocolos de emergencia y generó un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad. La Justicia ya investiga el origen de la intimidación.

De acuerdo con el informe de la División Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones (D.G.O.), la alerta se originó a partir de una comunicación recibida por el Oficial Mayor Gómez, perteneciente al Despacho de Móviles de la Policía de la Ciudad.

Tras la amenaza de bomba contra Javier Milei y la Casa Rosada, se desplegó un operativo de seguridad.

El mensaje amenazante tuvo lugar en medio de un clima de tensión gubernamental por la renuncia de Manuel Adorni, efectivizada ese mismo sábado por la tarde.

Un hombre se comunicó desde el abonado telefónico 1170659462 y lanzó una dura advertencia antes de cortar la comunicación de forma abrupta. “Van a volar todos los argentinos, matar a Milei y hacer volar la Casa Rosada”, dijo, según el parte policial.

Ante la virulencia del mensaje, las autoridades ordenaron el desplazamiento inmediato de la Brigada de Explosivos para realizar inspecciones minuciosas en los alrededores de la Casa de Gobierno. En simultáneo, y de forma preventiva, el operativo se replicó en el perímetro de la Quinta de Olivos, donde se encontraba el mandatario.

Para coordinar las tareas de rastrillaje y la investigación del origen de la llamada, se dio intervención urgente a las dependencias clave de seguridad del Estado: la División Delitos Constitucionales (a cargo del Ayudante Aquino), la división Gobierno - 1 (bajo las órdenes del Subcomisario Valenzuela) y la División Central Operativa de Información y Alarmas (coordinada por el Principal Ducovich).