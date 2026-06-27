Reunión clave entre Javier Milei y Manuel Adorni que podría definir el futuro del jefe de Gabinete

El Presidente regresó de su gira por España y mantendrá una reunión decisiva. Ya suena quién sería el reemplazante.

El presidente Javier Milei regresó este sábado de su gira por España y mantiene desde las primeras horas de la mañana una reunión clave con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en la Quinta de Olivos . En el Gobierno consideran que el encuentro será determinante para definir el futuro del funcionario, en medio de una fuerte crisis política y de versiones cada vez más firmes sobre su salida del cargo.

Según distintas fuentes oficiales, Adorni llegaría al encuentro con la decisión de presentar su renuncia. Sin embargo, en su entorno todavía mantienen expectativas de que el Presidente decida sostenerlo una vez más, pese al creciente desgaste que atraviesa dentro de la administración libertaria.

Mientras se desarrolla la reunión en Olivos, en la Casa Rosada ya trabajarían sobre un nuevo organigrama. De acuerdo con la información publicada por TN, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el asesor Santiago Caputo avanzaron en una propuesta que contempla la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.

La iniciativa también incluiría el desembarco de Ignacio Devitt al área de Interior, que pasaría a funcionar como una vicejefatura dependiente de la Jefatura de Gabinete. El esquema sería similar al que existió cuando Guillermo Francos encabezaba la coordinación política junto a Lisandro Catalán.

Karina Milei Santilli

En ese diseño, Santilli asumiría la conducción política del gabinete y la relación con el Congreso, mientras que Devitt quedaría a cargo de la interlocución cotidiana con gobernadores y bloques aliados.

Por su parte, Infobae informó que el viernes Adorni mantuvo una reunión con Karina Milei en la que ambos habrían consensuado su salida del Gobierno. Tras ese encuentro, la secretaria general habría impulsado el nombre de Santilli como reemplazante, aunque la decisión final dependerá de la aprobación del presidente Milei.

Otra alternativa que evaluó la Casa Rosada

Durante las últimas horas también fue mencionado el nombre del canciller Pablo Quirno como posible reemplazante. Dentro del Gobierno lo describen como un funcionario de perfil técnico y con bajo nivel de conflicto interno.

No obstante, en las últimas negociaciones la opción de Santilli ganó fuerza debido a su experiencia política, su vínculo con el Presidente y su capacidad para negociar con gobernadores, legisladores y aliados parlamentarios. Además, tanto el sector que responde a Karina Milei como el que lidera Santiago Caputo lo consideran una figura de equilibrio para evitar que la Jefatura de Gabinete quede bajo la influencia exclusiva de uno de los espacios internos.

La situación judicial y política aceleró la crisis

La continuidad de Adorni quedó seriamente comprometida luego de que se reactivaran las repercusiones por las compras realizadas desde su cuenta de Mercado Libre utilizando tarjetas pertenecientes a funcionarios que dependían de su estructura.

En la Casa Rosada admiten que cada novedad relacionada con esa causa vuelve a alimentar la presión de la oposición y dificulta la estrategia oficial de esperar únicamente el avance de la Justicia.

A eso se sumaron las declaraciones que realizó Javier Milei durante su gira por España. El mandatario afirmó que cree en la honestidad de Adorni, aunque advirtió que si la Justicia lo encontrara culpable lo "eyecta de una patada". En distintos sectores del oficialismo interpretaron esa frase como un respaldo condicionado y la primera señal pública de que la continuidad del jefe de Gabinete ya no estaba asegurada.