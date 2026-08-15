El vehículo perdió el control tras chocar con otro auto y terminó sobre la vereda. Una de las personas atropelladas perdió la vida y cinco resultaron heridas.

Accidente fatal en Mar del Plata: una camioneta atropelló a seis personas y una murió

Un trágico accidente ocurrido durante la madrugada de este sábado conmocionó a la comunidad de Mar del Plata , cuando una camioneta perdió el control, terminó volcada sobre la vereda y embistió a varias personas que se encontraban frente a un local. El siniestro dejó una persona fallecida y varios heridos.

El hecho ocurrió poco después de las 2.30, sobre la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, en el barrio Las Avenidas. De acuerdo con las primeras actuaciones, la camioneta Toyota RAV4, conducida por un joven de 21 años, habría sido impactada en la parte trasera por un Volkswagen Gol Trend, también manejado por un hombre de la misma edad.

A raíz del impacto, la RAV4 perdió estabilidad, volcó y terminó desplazándose hacia la vereda, donde atropelló a las personas que estaban allí. Finalmente, el vehículo impactó contra el frente de un almacén, que sufrió importantes daños en la fachada. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

Una víctima fatal y seis personas atropelladas

En un primer momento se había informado que eran cuatro los heridos. Sin embargo, durante la mañana se confirmó que seis personas fueron atropelladas y una de ellas murió mientras permanecía internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Según informaron medios locales, hasta el momento no trascendió la identidad de la persona fallecida. Entre los heridos, el cuadro de mayor gravedad correspondió a un hombre de 36 años, quien sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho. También fueron asistidos un adolescente de 17 años, que presentó lesiones leves, y otros dos hombres, de 21 y 38 años, ambos con politraumatismos.

Investigan cómo ocurrió el choque

Tras el accidente se desplegó un importante operativo en la zona. Intervinieron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal. Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que dieron resultado negativo.

Mientras avanzan las actuaciones, Policía Científica realizó las pericias para determinar cómo se produjo el primer impacto y reconstruir la secuencia que terminó con la camioneta sobre la vereda y contra el comercio. Además, se tomaron testimonios y se incorporaron distintas medidas a la investigación.

Según fuentes judiciales, la causa fue caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo con motor. Mientras tanto, continúan las medidas para reconstruir la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.