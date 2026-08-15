Qué es el Cinturón de Fuego, la zona donde ocurre el 90% de los terremotos y qué países están en riesgo

Esta gigantesca franja tectónica de 40.000 kilómetros concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta y rodea todo el océano Pacífico.

El Cinturón de Fuego rodea prácticamente todo el océano Pacífico y atraviesa países de América, Asia y Oceanía.

Los recientes terremotos registrados en distintos puntos del Pacífico volvieron a poner el foco sobre el Cinturón de Fuego , una gigantesca región tectónica donde se concentra cerca del 90% de los sismos del planeta . La zona se extiende por miles de kilómetros y también reúne una gran parte de los volcanes activos del mundo.

El Cinturón de Fuego es una cadena tectónica con forma de herradura que se extiende a lo largo de unos 40.000 kilómetros alrededor del océano Pacífico . En esta región confluyen varias placas tectónicas , cuyos movimientos generan fricciones y acumulación de tensión en el interior de la Tierra.

Según datos de National Geographic, alrededor del 90% de la actividad sísmica mundial se concentra en esta franja, que además alberga aproximadamente el 75% de los volcanes activos del planeta .

Una de las principales características de la región son las zonas de subducción. Se trata de sectores donde una placa tectónica se introduce por debajo de otra. Ese movimiento puede acumular enormes cantidades de energía que, al liberarse, provocan terremotos.

Por qué ocurren tantos terremotos

La actividad sísmica del Cinturón de Fuego está directamente relacionada con la tectónica de placas, es decir, con el movimiento y la interacción de las grandes placas que forman la corteza terrestre.

El lecho del océano Pacífico se encuentra sobre distintas placas tectónicas que convergen con otras placas continentales y oceánicas. La fricción entre ellas genera tensión que puede permanecer acumulada durante años hasta liberarse de manera repentina.

"En el Cinturón de Fuego del Pacífico tienen lugar el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes", explicó en una entrevista previa con BBC Mundo el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico de Perú (IGP), Hernando Taveras.

El especialista señaló que la intensa actividad sísmica de la región se debe a la convergencia y fricción entre las placas, un proceso que genera la acumulación de tensión y su posterior liberación.

Qué países atraviesa

El Cinturón de Fuego rodea prácticamente todo el océano Pacífico y atraviesa o alcanza numerosos países de América, Asia y Oceanía.

En América del Sur comprende sectores de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, mientras que hacia el norte alcanza México, Estados Unidos y Canadá.

Del otro lado del Pacífico, la franja incluye zonas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda, entre otros territorios.

La península rusa de Kamchatka es uno de los sectores más activos de esta región y concentra numerosos volcanes y áreas de intensa actividad sísmica.

Los terremotos recientes que volvieron a ponerlo en el centro de la escena

En 2025, un terremoto de magnitud 8,8 sacudió la península rusa de Kamchatka y generó alertas de tsunami en diferentes zonas del Pacífico.

Este año, distintos movimientos sísmicos volvieron a impactar en países ubicados dentro de esta extensa franja tectónica. Venezuela registró terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, mientras que Colombia fue afectada por un sismo de magnitud 7,4.

El terremoto colombiano tuvo su epicentro en las proximidades de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y se produjo a una profundidad superior a los 100 kilómetros, de acuerdo con los organismos sismológicos que monitorearon el fenómeno.

El movimiento estuvo relacionado con la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se desplaza por debajo de la segunda en dirección al este, en un proceso de subducción que genera actividad sísmica en la región.

Terremotos, volcanes y tsunamis

La actividad del Cinturón de Fuego no se limita a los terremotos. Los movimientos de las placas también pueden generar actividad volcánica y, cuando los sismos se producen bajo el océano, provocar tsunamis.

Por ese motivo, un terremoto de gran magnitud registrado en alguno de los sectores del cinturón puede activar sistemas de monitoreo y alerta en distintos países ubicados sobre las costas del Pacífico.

Además, la combinación de actividad sísmica, pendientes pronunciadas y condiciones geológicas puede favorecer otros fenómenos, como deslizamientos de tierra.

El Cinturón de Fuego es, en definitiva, una de las principales zonas donde se manifiesta la dinámica interna del planeta. Allí, el movimiento constante de las placas tectónicas explica por qué se concentra una proporción tan elevada de los terremotos y volcanes que se registran en la Tierra.