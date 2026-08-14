Conmoción por la muerte de la golfista Jessica Bang: la trágica secuencia que acabó con su vida a los 18 años

La joven y prometedora deportista se descompensó antes de un torneo en Bangkok. Tras dos semanas en terapia intensiva, su familia confirmó el deceso.

El informe médico determinó que la joven golfista sufrió una hemorragia cerebral repentina que derivó en su muerte.

La golfista Jessica Bang murió a los 18 años luego de permanecer internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Bangkok, Tailandia , a causa de un cuadro neurológico severo . Su deceso fue confirmado oficialmente por su familia.

El colapso de la atleta australiana de origen coreano se produjo el pasado 1 de agosto, mientras llevaba a cabo los entrenamientos previos a una competencia programada en la capital tailandesa.

El informe médico determinó que Bang sufrió una hemorragia cerebral repentina , diagnóstico que motivó una intervención quirúrgica de urgencia. Debido al estado crítico que presentaba y los costos acumulados por la atención médica en el extranjero, los allegados de la deportista organizaron una colecta en el sitio GoFundMe.

La iniciativa buscaba recaudar los fondos necesarios para financiar un traslado sanitario hacia su hogar mediante una aeronave equipada con tecnología de alta complejidad, además de afrontar la liquidación de las deudas hospitalarias.

El deceso se produjo este jueves a las 7:20 de la mañana, hora local, en el hospital donde permaneció en terapia intensiva durante casi dos semanas.

La campaña solidaria que se activó durante su internación logró acumular más de 47.000 dólares, monto que ahora será destinado de manera íntegra a los padres de la joven para cancelar los compromisos económicos derivados del tratamiento intensivo.

Una corta pero destacada trayectoria en el deporte

Bang registraba una ascendente trayectoria en el ámbito del golf internacional. En febrero, por caso, había obtenido el primer puesto en el Campeonato Regional Ford de Nueva Gales del Sur, desarrollado en la ciudad australiana de Moss Vale.

"Estoy tan feliz que no puedo expresarlo con palabras", dijo la joven, luego de esa consagración, a la entidad Golf NSW.

La joven golfista registraba una ascendente trayectoria en el ámbito internacional de ese deporte.

Gracias a sus resultados deportivos, clasificó para debutar formalmente en el circuito WPGA/KLPGA, ámbito donde era llamada "Rookie Bang".

Si bien mantenía su residencia en Corea, la joven se instalaba temporalmente con su familia en la ciudad de Sídney durante las etapas del calendario deportivo disputadas en territorio australiano.

El emotivo recuerdo de su familia: “Pasión y dedicación”

Tras la confirmación de la muerte, sus primos Summer y Amelia publicaron una actualización en la página deGoFundMe: "Siempre atesoraremos el tiempo y los recuerdos que compartimos con Jessica".

En el mismo texto agregaron: "Su sentido del humor, junto con su personalidad alegre y vibrante, siempre serán recordados y apreciados por nuestra familia. Estamos verdaderamente desconsolados por esta noticia. Sin embargo, nos gustaría recordar a Jessica y celebrar sus logros, su pasión y su dedicación al golf".

Por su parte, la organización directiva del WPGA Tour de Australasia emitió un comunicado oficial para expresar sus condolencias a los allegados de la jugadora.

"Todos los que formamos parte del WPGA Tour de Australasia y de la comunidad del golf australiano en general acompañamos a la familia, los amigos y todos los que conocieron y amaron a Jessica en este momento tan difícil", indicaba la declaración del organismo.

Los problemas administrativos que soportó durante la internación

Su estadía en el hospital tailandés estuvo signada por distintos problemas administrativos relacionados con la nacionalidad y cobertura de la atleta.

Una situación administrativa provocó que los gastos derivados de la internación en la terapia intensiva lo tuvieran que afrontar sus padres.

Según explicó el tío de la deportista mediante una publicación en la red social Facebook, la determinación de conservar la ciudadanía australiana al cumplir los 18 años generó trabas legales que impactaron en su estatus migratorio en Corea y anularon la validez de su seguro de viajero.

Esta situación administrativa provocó que los gastos derivados de la internación en la terapia intensiva no contaran con cobertura aseguradora, recayendo en su totalidad sobre su familia.

"Como consecuencia, su tratamiento médico y los gastos relacionados se están convirtiendo en una enorme carga financiera para la familia", había advertido el familiar antes de confirmarse el desenlace en la capital de Tailandia.