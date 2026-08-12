Día Mundial del Hijo del Medio: las cualidades que desarrollan y que no tienen el resto de sus hermanos

Un estudio reabre el debate y destaca la personalidad de los hijos intermedios por encima de sus hermanos.

Se volvió una fecha de culto para todos esos hijos que algunos, consideraron como "los olvidados" entre los hermanos.

Este miércoles se celebra el Día Mundial del hijo del medio. Si bien no está institucionalizado, se celebra el 12 de agosto desde 1986, por la idea original de una mujer llamada Elizabeth Walker.

De ese modo, el “World Day of the Middle Child” se volvió una fecha de culto para todos esos hijos que, algunos, consideraron como "los olvidados" entre los hermanos.

Según la mujer que creó este día, los hermanos que nacieron en el medio, a menudo pueden sentir "frustración" o incluso, hasta sentirse excluidos de la familia o entre sus mismos hermanos.

Aún así, un estudio reciente abre el debate sobre las características que diferencian a estos integrantes de la familia.

La cualidad que desarrollan y que no tienen sus hermanos

Un análisis sugiere que son considerados "mejores personas" que sus hermanos, con rasgos de personalidad más orientados a la cooperación, la honestidad y la empatía.

De acuerdo con un estudio liderado por Michael Ashtona y Kibeom Lee, de las universidades de Brock y Calgary, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, los hijos intermedios se destacan por puntajes más altos en honestidad-humildad y agradabilidad, lo que marca su personalidad.

El Día del Hermano recuerda la importancia de los vínculos fraternos, el día invita a celebrar la solidaridad, el amor y el compañerismo.

Los resultados fueron obtenidos a partir de datos de más de 710.000 perfiles del Inventario de Personalidad HEXACO, fueron difundidos por el portal Live Science.

La investigación reveló que los hijos ubicados entre un hermano mayor y uno menor suelen mostrar mayor disposición para evitar la manipulación, priorizar el perdón y colaborar con otros.

Entre una de las características de personalidad de estos hermanos, se destaca la sinceridad, la modestia y una menor tendencia a buscar beneficios personales a costa de los demás. La segunda incluye rasgos como la paciencia, el perdón y la disposición a cooperar.

Otro de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que los hijos del medio mostraron menor interés por los lujos y los beneficios materiales en comparación con otros grupos.

El contexto científico detrás de la investigación sobre los hijos del medio

Los autores sostienen que la dinámica familiar obliga a interactuar y negociar con mayor frecuencia, lo que fortalece estos comportamientos.

El estudio también encontró una relación entre el tamaño de la familia y la cooperación: las personas con más hermanos tendieron a registrar puntajes más altos en esas características. Parte de esa asociación, sin embargo, podría estar influida por una mayor presencia de la religión en las familias numerosas.

La relación entre el lugar que ocupa un hijo en la familia y su personalidad continúa siendo motivo de debate científico. Investigaciones anteriores encontraron resultados diferentes y, en algunos casos, directamente no detectaron diferencias significativas entre hermanos según su posición de nacimiento.

Los resultados no permiten afirmar que los hijos del medio sean"mejores personas" que sus hermanos. Sí muestran diferencias estadísticas en determinados rasgos evaluados dentro de la muestra. De igual manera, los propios autores del nuevo trabajo reconocen que todavía hacen falta más estudios para determinar si estos patrones se repiten en diferentes culturas y estructuras familiares.