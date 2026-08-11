Crisis en Flybondi: ex empleados de Neuquén denuncian que no cobran sus indemnizaciones y casi no quedan vuelos

Los que siguen trabajando denuncian que "no cobran hace dos meses". En todo el país calculan que más de 700 ex empleados están afectados por la situación de la aerolínea low cost.

La crisis que atraviesa Flybondi también tiene su impacto en Neuquén . La actividad de la empresa en la provincia se redujo de manera drástica y, mientras los trabajadores que permanecen en la compañía denuncian que tienen salarios y aguinaldos pendientes , quienes fueron desvinculados aseguran que todavía esperan cobrar indemnizaciones y acuerdos de retiro voluntario que fueron firmados con la empresa.

Agustina es una de las ex trabajadoras de la escala neuquina. Su último día en Flybondi fue el 31 de marzo, cuando aceptó el primer retiro voluntario ofrecido por la compañía. Desde entonces, aseguró, el cumplimiento del acuerdo comenzó a demorarse y hoy todavía espera el pago de la última cuota.

"Tomé el primer retiro", explicó a LM Neuquén . En la escala de Neuquén eran diez trabajadores distribuidos entre dos sectores: agentes de tráfico, encargados principalmente de la atención a los pasajeros, y personal de rampa, que tiene entre sus tareas la carga y descarga de equipaje.

De ese grupo, cuatro trabajadores decidieron aceptar el retiro voluntario que Flybondi ofreció entre febrero y marzo. Para formalizar el acuerdo debieron viajar a Buenos Aires, donde firmaron la documentación ante una escribana.

Según explicó Agustina, el convenio establecía el pago de la liquidación en tres cuotas, con vencimiento en el cuarto día hábil correspondiente, además de mantener la cobertura de obra social durante tres meses.

"La segunda cuota la abonaron en la segunda quincena, también fuera de tiempo", relató, y contó que la última cuota, en su caso, todavía está pendiente.

Pero el panorama es aún más complejo para quienes fueron despedidos sin causa. Agustina contó que, después de los retiros voluntarios, comenzaron a producirse desvinculaciones. En algunos casos, los trabajadores se presentaban normalmente a cumplir su jornada y recién al llegar al lugar de trabajo eran informados por sus supervisores de que habían sido despedidos.

"Los habían desvinculado de la empresa sin causa", señaló. De acuerdo con su relato, esos trabajadores debían recibir la correspondiente indemnización en un único pago, pero hasta ahora no habrían cobrado.

La situación, según denuncian los trabajadores, no se limita a Neuquén. Un comunicado difundido este lunes y firmado por empleados y ex empleados de Flybondi sostiene que son más de 700 los ex trabajadores afectados en todo el país, entre personas despedidas y quienes aceptaron retiros voluntarios.

La cifra exacta, aclaró Agustina, es difícil de determinar porque la empresa continúa realizando desvinculaciones en distintas escalas.

"En total somos 700 ex empleados afectados. No tenemos el número exacto entre despidos y retiros, ya que hasta la fecha siguen echando a compañeros de las distintas escalas", explicó.

Una escala neuquina casi sin vuelos

La crisis laboral tiene su correlato directo en la operación de la empresa en Neuquén. Según Agustina, actualmente la escala neuquina quedó prácticamente sin actividad. "Ya casi no hay vuelos, apenas uno o dos cada dos semanas, si es que salen", indicó.

Las oficinas de la empresa, sin embargo, continúan operativas. La situación contrasta con la presencia que Flybondi llegó a tener en distintos puntos del país y con el movimiento que durante años generó el aeropuerto neuquino, en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad aérea y de la demanda vinculada con Vaca Muerta.

A la situación de los ex empleados se suma el reclamo de quienes todavía trabajan para Flybondi. Según el comunicado difundido por trabajadores de todo el país, a los empleados activos se les adeudarían los salarios correspondientes a junio y julio, además del aguinaldo.

Agustina aseguró que la deuda alcanza a todos los trabajadores que permanecen en la compañía. El comunicado también sostiene que los incumplimientos alcanzan a otras personas y sectores vinculados con la compañía. Entre ellos menciona a proveedores que tendrían pagos pendientes y pasajeros que esperan reembolsos por vuelos cancelados durante los últimos meses.

Los trabajadores también denuncian que la falta de pago de aportes habría generado problemas con la cobertura de medicina prepaga y obra social.

Frente a la falta de respuestas, aseguran que comenzaron a recurrir a la Justicia. Según el documento, ya existen cientos de expedientes en trámite para ejecutar acuerdos de retiro e indemnizaciones que los trabajadores sostienen que fueron reconocidos y firmados por la empresa.

"Ya a esta altura no nos dan respuesta desde ningún sector", afirmó Agustina. Según contó, los trabajadores enviaron correos electrónicos, realizaron llamadas y enviaron mensajes sin obtener una fecha concreta para el pago.

"Nos dicen que nos van a abonar, pero todavía no tienen fecha exacta. Ya pasaron dos meses y seguimos sin tener respuesta de qué va a pasar", señaló.

En medio de este escenario, también comenzaron a circular entre los trabajadores imágenes de un posible nuevo proyecto vinculado con aviones que llevarían el logo de "OCA".

Según explicó Agustina, la intención sería que esos aviones comiencen a operar para el transporte de carga y no de pasajeros. Sin embargo, se trata de una posibilidad que los trabajadores mencionan mientras esperan definiciones concretas sobre el futuro de la compañía.