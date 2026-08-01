Más reclamos a Flybondi: más de 300 denuncias en Neuquén y multas millonarias en lo que va del año

Protección al Consumidor de Neuquén informó que la aerolínea continúa acumulando denuncias. Cuáles son los principales inconvenientes.

La aerolínea low cost Flybondi encabeza el ranking de reclamos de pasajeros en la provincia de Neuquén . Este dato fue confirmado por la cartera de Protección al Consumidor de la provincia.

Según informó su titular, Pablo Tomasini , la empresa acumuló más de 320 denuncias en lo que va de 2026. Cancelaciones de vuelos, reprogramaciones, falta de información y deficiencias en la atención a los usuarios encabezan la lista.

El funcionario explicó que, detrás de Flybondi, aparece JetSmart , con alrededor de 100 reclamos . En tanto, la firma nacional Aerolíneas Argentinas registra una cantidad considerablemente menor de denuncias.

"Al día de ayer teníamos en Flybondi alrededor de 320 reclamos en nuestra repartición (...) Todos vinculados a cancelaciones de vuelo, suspensiones o problemas con pasajeros que compran un pasaje, prevén sus actividades y después se lo cancelan o suspenden", afirmó Tomasini durante una entrevista en Canal 7.

Claudio Espinoza

Cancelaciones, cambios de fecha y falta de respuestas

El titular del área explicó que la mayoría de los reclamos tienen un denominador común: los pasajeros reciben la cancelación del vuelo con muy poco tiempo de anticipación y luego encuentran serias dificultades para obtener respuestas por parte de la empresa.

"En general el reclamo es que les cancelan los vuelos con muy poco tiempo de anticipación, que no les dan respuestas adecuadas a las solicitudes de información que realizan los usuarios y que, en muchas ocasiones, ni siquiera después les devuelven el dinero del pasaje. Les proponen cambiar el vuelo para otro momento y la gente ya desconfía del servicio", sostuvo.

Además, señaló que muchas de las denuncias también apuntan a la ausencia de personal en los mostradores de atención y a los problemas para comunicarse por los canales telefónicos de las compañías.

Sebastian Fariña Petersen

La Justicia analiza dos multas millonarias

Más allá de los reclamos individuales, Protección al Consumidor realiza inspecciones propias cuando detecta situaciones de conflicto en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón.

Durante esas fiscalizaciones, el organismo constató incumplimientos vinculados principalmente al deber de información que las empresas tienen con los pasajeros.

"Cuando vemos alguna situación compleja vamos al aeropuerto y hacemos fiscalizaciones propias. Detectamos falta de información, mostradores sin atención, teléfonos que no responden o que no brindan soluciones. Todo eso después se traduce en infracciones", explicó Tomasini.

Como resultado de esas actuaciones, la Provincia aplicó dos multas contra Flybondi, una por 178 millones de pesos y otra por 214 millones de pesos, que en conjunto superan los 392 millones de pesos.

Las sanciones fueron apeladas por la empresa y actualmente se encuentran bajo análisis de la Justicia.

Fuerte cuestionamiento a la ANAC

Tomasini indicó que las empresas aéreas suelen cuestionar la competencia de la Provincia para intervenir en este tipo de conflictos y sostienen que la autoridad responsable es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Sin embargo, aseguró que el organismo nacional no brinda respuestas suficientes a los usuarios neuquinos.

"Las empresas nos plantean la incompetencia de la Provincia porque sostienen que la autoridad competente es solamente la ANAC. La ANAC tiene muy pocas respuestas respecto de lo que les pasa a los consumidores neuquinos, por eso nosotros también hacemos reclamos y aplicamos las multas correspondientes", remarcó.

Cómo hacer un reclamo en Protección al Consumidor

El funcionario recordó que quienes sufran inconvenientes con vuelos pueden presentar una denuncia de dos maneras.

Una de ellas es a través de la Ventanilla Única Federal, disponible en el sitio web de Protección al Consumidor, desde donde el trámite es derivado automáticamente a la Provincia.

La otra opción es realizar el reclamo de manera presencial en cualquiera de las 10 delegaciones de Defensa del Consumidor distribuidas en Neuquén, incluida la sede de Buenos Aires 35, en la capital provincial.

"Los usuarios tienen dos alternativas para hacer los reclamos: mediante la Ventanilla Única Federal en nuestra página web o de forma presencial en cualquiera de las diez delegaciones que tenemos distribuidas en la provincia", concluyó Tomasini.