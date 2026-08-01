Figueroa: "Pensamos en llevar gas al mundo, pero primero a cada rincón de Neuquén y Río Negro"

El gobernador participó de un acto en Bariloche junto a Weretilneck, donde destacaron la recuperación del Gasoducto Cordillerano y anticiparon nuevas obras.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , participó este viernes por videollamada de un acto encabezado en Bariloche por su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el que se anunció una obra de gas para 980 vecinos de esa ciudad. Durante la actividad también intervino el gobernador de Chubut, Ignacio Torres , y los tres mandatarios destacaron el trabajo conjunto para recuperar la capacidad del Gasoducto Cordillerano y ampliar el acceso al gas natural en la región.

En ese contexto, Figueroa remarcó la importancia de priorizar el abastecimiento energético para las comunidades de la Patagonia antes de avanzar con proyectos de exportación.

“Estamos pensando en llevar gas al mundo, pero primero es importante llevar el gas a rionegrinos y neuquinos en cada uno de los rincones de nuestras provincias”, afirmó.

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck han generado una alianza estratégica durante sus gobiernos. Foto archivo.

Trabajo conjunto entre las provincias

Durante el acto, los gobernadores coincidieron en destacar la articulación entre Neuquén, Río Negro y Chubut para reactivar las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, que habían quedado paralizadas.

Figueroa sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura energética responde a una visión compartida entre las provincias patagónicas para impulsar el desarrollo regional sin perder de vista las necesidades de los habitantes de cada localidad.

Por su parte, Weretilneck explicó que la ampliación del servicio fue posible gracias al trabajo conjunto entre las tres provincias y Camuzzi. Además, recordó que el financiamiento otorgado por el Banco Provincia del Neuquén y el Banco del Chubut permitió ejecutar las obras necesarias para recuperar la capacidad del sistema.

“Si no hubiese sido por las tres provincias, que asumimos una obra que el Estado nacional dejó paralizada, hubiese sido imposible estar viviendo este momento”, afirmó.

El mandatario rionegrino señaló que los trabajos no solo benefician a Bariloche, sino también a localidades neuquinas como Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

El próximo desafío

A su turno, el gobernador de Chubut destacó la importancia de la obra y del acuerdo alcanzado entre las provincias.

“Estas son las obras que dignifican, que hacen la diferencia y el hecho político de habernos reunido tres provincias para poder financiar una obra más que importante, porque además de las plantas compresoras que se estaban oxidando en Rosario, también se conectó el gasoducto San Martín con el gasoducto Cordillerano y le pudimos dar factibilidad a más de 12.000 familias”.

Figueroa también puso el foco en los próximos proyectos de infraestructura para continuar ampliando el acceso al gas en la región cordillerana y valoró el trabajo conjunto entre las provincias.

“Estoy muy agradecido por este trabajo en conjunto que llevamos a cabo, defendiendo lo nuestro, eso es muy importante”, opinó.

Finalmente, el gobernador neuquino planteó que el siguiente paso será avanzar con nuevas obras para fortalecer el sistema energético.

“Defendemos nuestra gente, nuestra tierra y estoy convencido que de la mano de la obra desde Alicurá hasta Villa La Angostura vamos a lograr trabajar juntos para que llegue la energía como corresponde a los barilochenses también. Creo que es el gran trabajo que se nos viene ahora para poder lograr entre todos que la energía fluya para nuestra gente”, consideró al marcar el rumbo del próximo proyecto.