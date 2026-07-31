Cómo saber si una llamada es spam antes de contestar: el truco para que no te interrumpan

Recurrir a este sencillo método nos permite conocer de antemano si una llamada es spam y así evitarnos un dolor de cabeza.

Según lo señalan los especialistas en informática, el spam es cualquier forma de comunicación no solicitada que se envía de forma masiva . Claro que el spam también se presenta bajo la forma de llamadas no deseadas o bien intentos de fraude que suelen representarnos una molestia. ¿Cómo evitarlas? En este artículo te contamos cómo recurrir a un sencillo método que nos permite conocer de antemano si una llamada es spam .

La forma más frecuente del spam es un correo electrónico de publicidad enviado a un gran número de direcciones (correo electrónico de publicidad no solicitado, o UCE), pero el denominado spamming también existe a través de mensajes instantáneos, de texto (SMS), redes sociales o incluso mensajes de voz.

Para saber si una llamada es spam antes de contestar debemos activar una defensa en nuestro teléfono celular. Este método conlleva los siguientes pasos:

El spam es cualquier forma de comunicación no solicitada que se envía de forma masiva.

Abrir la app Teléfono e ingresar en Configuración.

Buscar la sección Identificador de llamada y spam y prender Ver ID de emisor y spam .

y y prender Ver ID de emisor y . Cabe aclarar que en muchos celulares existe además un filtro que bloquea automáticamente las llamadas marcadas como spam (igual se ven luego en el historial para revisarlas).

marcadas como (igual se ven luego en el historial para revisarlas). Asimismo, es oportuno resaltar que, en la mayoría de los celulares provistos de sistemas Android, el sistema consulta bases públicas y tecnologías de Google para cotejar números desconocidos. Si detecta antecedentes sospechosos, muestra etiquetas como “Posible spam” o “Spam”.

Los especialistas recomiendan que, si aparece la etiqueta, lo más aconsejable es no atender. Así, destacan que, con una pulsación prolongada sobre el registro en el historial, se puede bloquear el número y marcarlo como spam, lo que alimenta la base pública y protege a otros usuarios. En dispositivos Pixel 6 y posteriores, el filtrado suele operar en modo silencioso por defecto.

Más allá del spam: cómo evitar recibir llamadas de números desconocidos

Para no recibir más llamadas de números desconocidos es necesario que sigamos al pie de la letra un instructivo que se compone de seis pasos y que son sencillamente realizables. ¿Cuáles son?

Abrir la aplicación de llamadas en nuestro celular Android. Buscar la aplicación que posee el ícono de un teléfono y que, usualmente, está en la parte inferior izquierda de la pantalla.

en nuestro celular Android. Buscar la aplicación que posee el ícono de un teléfono y que, usualmente, está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Encontrar los tres puntos verticales que están en la parte superior derecha dentro la aplicación de llamadas .

. Elegir Ajustes o Configuración y se abrirá una ventana.

De las opciones, pulsar Bloquear números.

Te aparecerá la lista de números que has bloqueado en todo este tiempo, por lo que podemos administrarlos. Sin embargo, al inicio, observaremos que hay una opción llamada Bloquear desconocidos/privados.

Activar el botón y este se deslizará hacia la derecha. De esta manera, quedará habilitado el celular para no recibir llamadas de números desconocidos.

Para saber si una llamada es spam antes de contestar debemos activar una defensa en nuestro teléfono celular.

¿Cómo hacer para que sólo entren llamadas de mis contactos?

Amén de configurar nuestro teléfono celular con el instructivo mencionado más arriba, también es posible bloquear números desconocidos en el sistema Android con el objetivo de que de esa manera sólo entren llamadas de nuestros contactos.