Según Ludovica Squirru, se viene el mes más poderoso del Horóscopo Chino: conflictos y proyectos de agosto 2026

La famosa astróloga anticipa que el octavo mes será favorable para resolver conflictos , avanzar en proyectos y abrir nuevas oportunidades en todos los planos.

La astrología oriental trae novedades importantes para agosto 2026 . Según las predicciones de Ludovica Squirru , la principal especialista en el Horóscopo Chino en Argentina , el octavo mes del año marcará un antes y un después para los doce signos, impulsando cambios , oportunidades y crecimiento . La mezcla de energías favorecerá transformaciones personales, laborales y económicas.

En el calendario chino, agosto está identificado como el mes del Mono , una figura vinculada con la inteligencia , la creatividad y la capacidad de adaptarse a los cambios. A la vez, el 2026 es regido por el signo del Caballo , asociado con el movimiento, la libertad y la iniciativa. Según las predicciones, esta combinación genera un escenario favorable para resolver conflictos, avanzar en proyectos y abrir nuevas oportunidades en todos los planos.

De acuerdo con las predicciones de la astróloga, agosto será un mes ideal para tomar decisiones importantes y para impulsar aquellas iniciativas que venían estancadas. El período también se presenta como una ventana para aprovechar oportunidades laborales y económicas que antes no estaban disponibles, siempre que se actúe con determinación y apertura al cambio.

La astróloga Ludovica Squirru, especialista en el Horóscopo Chino.

Squirru sostuvo que muchas situaciones que parecían demoradas empezarán a destrabarse gracias al cambio de energía que propone este ciclo. La especialista explicó que no todos los meses del Horóscopo Chino tienen la misma intensidad y que el mes del Mono llega para ordenar prioridades y fijar nuevos objetivos.

Para la astróloga, las transformaciones más importantes no suelen producirse de un día para otro, sino que son el resultado de procesos que maduran con el tiempo hasta encontrar el momento adecuado para manifestarse. En ese sentido, agosto 2026 aparece como un mes de inflexión dentro del Horóscopo Chino, en el que el movimiento, las decisiones y las nuevas oportunidades podrían marcar el rumbo de lo que resta del año para numerosos signos.

Cómo aprovechar la energía de esta etapa

Las predicciones de Ludovica Squirru ubican al Horóscopo Chino frente a su tramo más decisivo del año. Por ello, es importante aprovechar al máximo su energía.

Agosto estará potenciado por el Mono.

En ese sentido, la astróloga recomendó adaptarse rápidamente a los cambios que propone este ciclo y reordenar las prioridades personales. En su visión, la energía del Mono favorece la agilidad mental y la capacidad de encontrar soluciones creativas a problemas que parecían no tener salida.

Más allá de las condiciones favorables que anticipa el Horóscopo Chino, la propia Squirru aclaró que el resultado final también dependerá de las decisiones personales. Prepararse con anticipación, revisar metas concretas y mantenerse receptivo a lo inesperado serán factores determinantes para sacar el máximo provecho de esta etapa.

Cómo saber qué signo soy en el Horóscopo Chino

Al igual que el horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.

Los signos del horóscopo chino según cada año:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

En el horóscopo chino, a cada animal se le asigna un año entero.

Cómo saber qué elemento del horóscopo chino soy

Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde: