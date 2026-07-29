Denuncian a un instructor argentino por racismo contra una brasileña: todo quedó grabado

La joven logró filmar el momento en que argentina la insultaba en medio de una actividad en la nieve. Tras la denuncia, fue suspendido.

La acusación de racismo ocurrió en el centro de esquí Valle Nevado.

Un nuevo hecho de racismo volvió a tener como protagonista a un argentino en el exterior . Esta vez ocurrió en Chile y la denunciante es una mujer brasileña. Todo ocurrió durante un altercado en una pista en el complejo turístico invernal Valle Nevado, en la región metropolitana de Santiago.

La denuncia fue radicada por la brasileña Ana Carolina Cruz , residente en el país trasandino desde hace ocho años. A través de sus redes sociales relató el momento que le tocó vivir, y luego de su testimonio, el instructor argentino fue suspendido.

En un video subido a su cuenta de Instagram, Cruz contó: “En ocho años viviendo en Chile, nunca imaginé pasar por eso. Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia . Estamos en shock”.

Insultos racistas y gritos: las imágenes de la denuncia contra el instructor argentino

En las imágenes se observa que la joven brasileña y su acompañante mantienen una discusión con el instructor. “¿Qué te pasa, macaco?”, lanza el joven argentino. Luego, el acompañante de la joven brasileña le responde: ¿Te compraste la pista para ti solo? ¿Por qué no me devuelvo a Brasil? ¿Quién te crees que eres? ¡Vuelve tú a tu casa!”.

A su vez, Cruz sostuvo: “Fuimos víctimas de racismo ¿Pueden creerlo? Acabamos de vivir un incidente con un instructor en Valle Nevado”, una popular pista de esquí en la Cordillera de los Andes.

La joven se mostró muy afectada por el ataque. “Ahí uno mismo que no dice ni una palabra. Le da igual. Estamos muy alterados, te golpea de repente, sin previo aviso. Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba. Uno no sabe ni qué decir”, comentó.

El instructor fue suspendido

Luego de que la denuncia se viralizara, la empresa que administra Valle Nevado anunció que el instructor argentino fue suspendido de sus labores.

“El instructor involucrado ha sido suspendido de manera inmediata de todas sus funciones”, indicó.

Además, señaló que se inició “una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”.

“Lamentamos enormemente lo que pasó y reafirmamos nuestro compromiso con una actividad donde todas las personas sean tratadas con dignidad, respeto e igualdad, sin excepción”, concluyó la empresa.

Brasil procesó al argentino acusado de enviar mensajes racistas sobre un nene

Otro acto de racismo que involucró a un argentino en Brasil fue el de un arquitecto santiagueño de 63 años que fue procesado por la Justicia de ese país por presuntos delitos de racismo e injuria racial luego de fotografiar a un niño brasileño y compartir las imágenes en grupos de WhatsApp con comentarios discriminatorios.

El acusado permanece detenido desde fines de mayo. Ahora enfrentará una etapa decisiva del proceso penal, con audiencias, presentación de pruebas y testimonios antes de que el tribunal determine si corresponde una condena.

Los hechos investigados se produjeron a bordo del tradicional tren turístico conocido como Maria Fumaça, que conecta las ciudades históricas de São João del-Rei y Tiradentes, en el estado brasileño de Minas Gerais.

Eduardo Ignacio Murias tomó varias fotografías de un niño de siete años que viajaba junto a su madre en el mismo vagón. Posteriormente, habría compartido esas imágenes en conversaciones privadas de WhatsApp.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, los mensajes incluían expresiones que vinculaban al menor con la condición de esclavo y contenían referencias consideradas discriminatorias por las autoridades brasileñas.

La madre de la víctima de racismo en Brasil sospecha que el argentino acusado pertenece a una red de trata de menores.

La situación salió a la luz gracias a una pasajera que viajaba detrás del argentino. La mujer observó parte de la actividad desarrollada en el teléfono celular y advirtió sobre el contenido de los mensajes.