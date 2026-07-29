Habló Génesis, la novia de "El Chino" Orellana tras el escándalo junto a dos maestras en la montaña

A una semana de la polémica historia que se conoció luego de que quedaran varados por la nevada, la joven rompió el silencio y contó toda la verdad.

La pareja de "El Chino" Orellana relató lo que pasó tras el rescate en la nieve con las maestras.

Días atrás se conoció el espectacular rescate de tres personas que permanecieron aisladas en un refugio cordillerano en Cajón del Maipo en Chile, en medio de un intenso temporal de nieve que afectó la región. El operativo terminó en un verdadero escándalo , cuando se conoció que se trataba de un hombre y dos maestras del jardín de su hijo.

Manuel "El Chino" Orellana , Magdalena Retamal y Martina Núñez llegaron al sector del Cajón del Maipo en la madrugada del jueves 16 de julio para continuar una fiesta o, según el relato de él, para sacar fotos. Pero, una intensa nevada los dejó aislados seis días en un refugio de montaña y fueron rescatados en medio de un intenso operativo en helicóptero.

En medio del operativo se desató la polémica y el escándalo, ya que la pareja de "El Chino" no sabía donde estaba, y crecieron las especulaciones.

Días más tarde, y tras la repercusión que tuvo su rescate, "El Chino" justificó que el viaje fue para "sacar fotos", según indicó en diálogo con Canal 13, y negó haber sido infiel a su pareja, ya que dijo que las dos maestras son sus amigas.

Pero este martes rompió el silencio Génesis Aráguiz, la joven de 19 años, ahora expareja del hombre involucrado en el escándalo que paralizó a Chile.

La exnovia de "El Chino" rompió el silencio en medio del escándalo

En diálogo con el programa "Hay que decirlo", de Canal 13 de Chile, Génesis habló sobre el drama que vivió al enterarse por la prensa que su pareja estaba atrapado en un refugio junto a "dos amigas": "Quedé mal como mujer. Quedé en vergüenza, que en todo Chile vieran que andaba con dos mujeres teniendo señora".

"No le creo. Aunque el me diga que no pasó nada es hombre, yo no sé lo que paso, no estuve ahí, no hay cámaras", lanzó. "Él no pensó en mí y yo buscándolo como tonta", dijo entre lágrimas y afirmó que ya no podía perdonarlo.

Respecto a cómo se enteró de que su pareja estaba aislado en Cajón del Maipo, Génesis dijo que se enteró "por publicaciones de que andaba con las dos niñas".

"Me dejó aquí tirada por estas dos niñas"

La mujer recordó que el día de la desaparición lo esperó tras salir del trabajo, pero al no encontrarlo comenzó a buscarlo por la comuna junto a sus amigos, hasta que su suegra le confirmó que andaba en la montaña con las maestras de jardín.

"Me dejó aquí tirada por estas dos niñas. Le dije que tomáramos distancia y que no lo iba a perdonar tan fácil, porque me dejó en ridículo frente a todos", aseveró.

Tras el rescate, Génesis dijo que enfrentó a Manuel: "Cuando yo llegué a verlo, lo pellizqué y le pegué un combo. Le dije que por qué había hecho eso, por qué subió con esas niñas, por qué se fue. Qué necesidad tenía de haberse ido, de haberme dejado sola".

El día de la desaparición, la joven reveló que su suegra la llamó para consultar si su hijo había vuelto. "¿Hija, llegó la gua gua?", preguntó la mujer haciendo referencia al Chino. "No tía, no ha llegado. No he sabido nada", respondió.

Fue así que la madre de Orellana confesó lo que ocurría: "Hija, anda con dos niñas que se fue para allá (a la montaña)". Según su relato, en aquel momento se sintió "humillada, porque no pensó en mí y yo buscándolo como tonta".

Los cobros del rescate en medio del temporal: "Ellos tres son responsables"

Por otra parte, Génesis quiso dejar en claro que la familia jamás solicitó la presencia de helicópteros ni la cobertura mediática que rodeó el caso, catalogando como injusto que se le pretenda cobrar la multa por el rescate a su pareja.

"Queremos aclarar que nosotros no pedimos el helicóptero, no pedimos rescate ni nada. Ellos tres son responsables porque subieron, pero es injusto que nosotros paguemos", remarcó.

Actualmente, Manuel se encuentra viviendo en la casa de su hermano mientras ella evalúa si perdonarlo, dejando la decisión final "en manos de Dios". "Él me dice que va a cambiar, que me quiere y me ama, pero tiene que demostrarlo con hechos", concluyó.