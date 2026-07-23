Estuvieron encajados en la nieve con su camioneta casi dos días, entre el sábado y el lunes. Tenían algo de abrigo, "agua, equipo de mate y nada más".

Habló la pareja que quedó varada a 22 grados bajo cero en Santa Cruz: "Caminar era suicidarse".

En la madrugada del sábado 18 de julio de 2026, José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares quedaron atrapados en la nieve, dentro de la camioneta Toyota Hilux con la que recorrían un camino rural cerca de la Ruta 43, en la zona de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz .

Con más de 40 centímetros de nieve y temperaturas que llegaron a 22 grados bajo cero, estuvieron 44 horas atrapados hasta que, el lunes 20, los rescataron en un operativo conjunto de Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial de Santa Cruz.

“Nos quedamos varados más o menos a 60 kilómetros de la Ruta 43. En menos de 24 horas cayeron alrededor de 40 centímetros de nieve”, le contó Bilbao al streaming local Yasabés.

Habían salido por alimento y forraje para sus animales. Tomaron ese camino alternativo porque la ruta habitual estaba bloqueada por la nieve.

Santa Cruz: Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial realizaron el operativo de rescate.

“Logramos avanzar siete kilómetros en dos horas y ya después no pudimos avanzar más porque quedamos encajados”, explicó.

El estanciero aclaró que no es la primera vez que enfrentan condiciones extremas, pero siempre habían podido arreglárselas por sus propios medios.

“Hemos pasado inviernos con mucha más nieve pero con menos frío, y siempre que tuvimos algún inconveniente lo pudimos resolver solos en un tiempo mucho más corto. Pero en esta oportunidad no pudimos y tuvimos que pedir ayuda”, dijo.

"La única alternativa era quedarse en el vehículo"

El problema inesperado fue que, aunque no estaban incomunicados, se encontraron con que quienes debían asistirlos también tenían dificutades.

“Lo primero que hicimos fue avisar a los familiares. Después acudimos a Defensa Civil de Las Heras y el mensaje fue contundente: ‘No tenemos recursos, no podemos hacer nada’”, indicó el productor.

Sus familiares, entonces, contactaron al ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodomos, y al diputado nacional Jairo Guzmán.

Los estancieros de Santa Cruz estuvieron 44 horas atrapados en la nieve, dentro de su Toyota.

“Entre ellos empezaron a elaborar las alternativas de rescate”, detalló Bilbao.

“Permanentemente tuvimos comunicación -agregó-, eso nos hizo sobrellevar la situación mucho mejor”.

Mientras tanto, no podían hacer otra cosa que esperar. “La única alternativa que había era quedarse en el vehículo, que era lo que nosotros siempre hicimos -subrayó el hombre-. La otra era caminar, pero caminar era volver a la casa, hacer siete kilómetros sobre la nieve, era suicidarse. A la temperatura que hacía, nadie resiste”.

"Sobrevivimos tomando agua y charlando"

Otro tema al que debían estar atentos era el combustible de la Toyota, para poder mantener la calefacción del vehículo.

“Fue una cuestión de manejarse para poder llegar a la mayor cantidad de horas posible. Lo íbamos administrando, parándola, arrancándola. Pero los últimos intentos ya costaban más porque (el motor) estaba muy frío, entonces optamos por tenerlo en marcha nomás”, señaló Bilbao.

Afortunadamente, contaban con algo de abrigo. Pero eso era casi todo: “Unas mantas y más ropa que llevábamos nosotros, y agua, un equipo de mate y nada más. Después, alimento sólido no. Sobrevivimos tomando agua, charlando y llevándola, porque sabíamos que teníamos que aguantar hasta que llegaran los equipos de rescate”.

Bilbao remarcó como algo fundamental la posibilidad de comunicarse con otra gente en Santa Cruz y dijo que, si no hubiera sido así, todo se habría tornado más grave.

“Si no tenés un equipo de radio o una antena como ahora, no la llegás a contar. Porque hay sectores de la provincia donde no hay señal de teléfono. Si no te rescatan dentro de 24 o 48 horas, es imposible sobrevivir”, advirtió.