Gran parte de la zona de la Cordillera ya se cubrió de blanco. Se espera un frente frío con temperaturas extremas para el fin de semana.

Nieve en Santa Cruz: las espectaculares fotos del área protegida del Parque Nacional Los Glaciares.

Santa Cruz se prepara para las fuertes nevadas que, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alcanzarán a gran parte del territorio provincial a partir del próximo fin de semana, extendiéndose al menos durante los primeros días de la semana próxima.

En algunos sectores de la provincia, principalmente en la zona de la Cordillera de los Andes , el invierno ya se siente con fuerza y la nieve ya llegó.

Uno de estos lugares es el Parque Nacional Los Glaciares, ubicado en el oeste de Santa Cruz, donde se concentran la mayoría de los glaciares y campos de hielo del sur patagónico.

Nieve en el Parque Nacional Los Glaciares Nieve en el Parque Nacional Los Glaciares.

Las propias autoridades del Parque Nacional difundieron fotografías de los paisajes nevados en lugares a los que normalmente no se puede acceder, en las zonas protegidas dentro de sus 445.000 hectáreas de extensión.

En lo que respecta al frío pronosticado para lo que resta de la semana, el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz emitió un reporte de alerta temprana ante la previsión de un drástico cambio en las condiciones del tiempo, con especial atención a lo que puede ocurrir a partir del jueves 18 de junio.

Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz.

De acuerdo con lo informado por la AGVP, las jornadas del martes 16 y miércoles 17 transcurrirán sin lluvias ni nevadas de significación, pero el panorama comenzará a cambiar de manera paulatina hacia la segunda mitad de la semana laboral, y se aguardan nevadas fuertes a partir del próximo fin de semana.

Se aproximan nevadas fuertes

Según el comunicado que dio a conocer el organismo de vialidad, en la madrugada del jueves 18 se registrarán las primeras lluvias y nevadas leves circunscritas principalmente a las áreas cordilleranas.

En paralelo, sobre las localidades y caminos del departamento Güer Aike, se prevén precipitaciones en forma de lluvia líquida.

Santa Cruz Parque Nacional Los Glaciares Santa Cruz: Parque Nacional Los Glaciares.

Si bien ya desde este mismo martes 16 comenzará a sentirse el descenso de la temperatura, que será muy baja durante toda la semana, el pico de frío extremo se intensificará entre el domingo 21 y el martes 23.

Para el domingo 21 se proyecta la aproximación e ingreso de un potente frente frío de origen antártico desde el sector sudoeste.

El lunes 22, en tanto, se aguardan lluvias y nevadas de variada intensidad generadas por este sistema polar, y que se extenderán sobre la mayor parte de la provincia de Santa Cruz.

Recién hacia los últimos días de junio se espera un alivio y un leve ascenso de la temperatura.

Automovilistas: recomendaciones y requisitos

En lo que respecta a las precauciones a tener en cuenta en las rutas y caminos, la AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APVS), difundieron una serie de requisitos obligatorios para los automovilistas, ante la certeza de que habrá formaciones de hielo negro -calzada congelada- y escarcha pesada tanto en las rutas pavimentadas como en las de ripio.

Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz.

Ante la situación, se recordó la obligatoriedad de llevar cadenas en el equipamiento del vehículo para transitar por rutas provinciales y nacionales.

También se advirtió la necesidad de disminuir la velocidad de circulación de forma preventiva ante la pérdida de adherencia por escarcha visible o invisible.

Asimismo, aconsejaron chequear los partes oficiales dados a conocer por las autoridades de Tránsito, antes de salir a las rutas, ya que las condiciones pueden cambiar en lapsos muy cortos.