Manejaba una motoniveladora durante la noche en un camino cubierto de hielo de la Patagonia. Cayó cerca de 50 metros por un barranco y falleció en el acto.

Identificaron al operario que se desbarrancó y murió mientras limpiaba la nieve de una ruta: cómo lo hallaron.

Autoridades policiales confirmaron la identidad del operario que se desbarrancó y murió mientras conducía una motoniveladora en la Ruta Nacional 260 y dieron detalles acerca del rescate del cuerpo, que fue hallado unos 50 metros cuesta abajo del camino, en la zona cordillerana de la provincia de Chubut .

En el marco del Operativo Invierno 2026 de limpieza de rutas a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la motoniveladora se dirigía hacia la localidad de Lago Blanco , a 35 kilómetros del límite con Chile y el paso fronterizo Huemules/Lago Blanco, en el sudoeste de Chubut .

Por razones que aún no fueron confirmadas, el conductor se despeñó en medio de la noche, en una zona afectada por las intensas nevadas que vienen cayendo desde el fin de semana pasado, y con la calzada cubierta de hielo.

En el fondo del barranco y cubierto de nieve

El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 22.45 de este jueves 30 de julio, a la altura del kilómetro 60 de la Ruta Nacional 260, en la zona conocida como Bajada de la Cancha, un sector con pendientes pronunciadas cercano al empalme de la Ruta Provincial 51.

Según se informó, el conductor de la máquina falleció en el lugar.

La máquina que conducía el operario que falleció era una New Holland utilizada para el despeje de nieve de las rutas. (Imagen ilustrativa).

Efectivos de la Comisaría de Lago Blanco fueron los primeros en llegar a la zona del accidente.

Cuando arribaron, constataron que la motoniveladora, una New Holland RG 170 que se utiliza para el despeje de nieve de las rutas, había quedado a unos 50 metros de distancia de la ruta, barranca abajo.

Los agentes policiales descendieron por la cuesta y encontraron al trabajador que había salido despedido de la cabina. Estaba cubierto casi por completo por la nieve y con visibles manchas de sangre.

Una enfermera que también intervino en la emergencia confirmó que el operador de la motoniveladora no presentaba signos vitales.

El operario fallecido

Las condiciones de dificultad extrema presentadas por el desnivel del terreno y el clima, además de la nieve, el hielo y la oscuridad, obligaron a las autoridades a preservar la escena y postergar las pericias para este viernes.

Las autoridades identificaron al conductor fallecido como Hugo Fabián Calderero, de 56 años, quien trabajaba para Servicios Río Mayo, una empresa subcontratada por otra, Dos Arroyos, que ganó la licitación de Vialidad Nacional para realizar los trabajos del Operativo Invierno en la región.

La Ruta Nacional 260 es muy peligrosa en invierno. El fin de semana volcaron dos camiones.

Un propietario de Servicios Río Mayo que también se acercó al lugar confirmó que Calderero estaba llevando la motoniveladora hacia la localidad de Lago Blanco.

Una ruta muy peligrosa de Chubut

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de Sarmiento, con intervención de la División Criminalística de la Policía de Chubut, que realizará las diligencias para establecer cómo se produjo el accidente.

La Ruta Nacional 260 es un camino especialmente peligroso durante el invierno, debido al permanente tránsito de camiones internacionales que compacta la nieve sobre la calzada y genera una persistente capa de hielo.

A lo largo de este jueves volvió a caer nieve sobre ese hielo grueso que cubría la ruta, volviendo muy difícil y riesgoso transitar, tanto para los vehículos de carga o particulares como para los de mantenimiento del Operativo Invierno.