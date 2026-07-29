"Estamos investigando", aseguró el secretario de Salud de Chubut. Una compra que no se hizo y un generador que "terminó de reventar".

Explicación oficial y un sumario, tras el corte de luz en el Hospital de Esquel que obligó a operar a oscuras.

El gobierno de Chubut dio explicaciones tras el episodio ocurrido este lunes 27 de julio en el Hospital Zonal Esquel, cuando un corte de luz obligó a terminar dos cirugías a oscuras, con los médicos iluminándose con sus celulares, y habló de un sumario interno relacionado con la compra del generador eléctrico que debió haber evitado la emergencia.

Quien se refirió a lo sucedido fue el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, que calificó de “lamentable” el episodio.

“Para ponerlo en términos concretos, es una cagada que sucedan estas cosas, pero bueno, suceden y por eso los sistemas tienen este riesgo”, admitió el funcionario del que depende el hospital de Esquel .

Qué sucedió en Esquel

El corte de electricidad fue provocado por el temporal que azotó toda la región, pero si los grupos electrógenos del hospital hubieran arrancado a tiempo, no habría habido ninguna complicación.

En el Hospital Zonal Esquel se cortó la luz y tuvieron que terminar dos operaciones alumbrados por los celulares.

En cambio, la activación del sistema de emergencia demoró 20 minutos durante los cuales hubo que completar dos operaciones -una laparoscopía y una convencional- que estaban en transcurso y ventilar de manera manual a pacientes internados en terapia intensiva que se quedaron sin respirador.

Los propios médicos presentaron una intimación a las autoridades del centro de salud, denunciando fallas estructurales y deslindando responsabilidades.

A la espera de un generador nuevo

“Primero, lo más importante, es que los pacientes están bien”, le aclaró Wisky a la radio local LU20.

Según explicó, fallaron dos instancias del sistema de emergencia: un motor que debe arrancar automáticamente cuando se corta la luz pero no lo hizo y equipos electrógenos más pequeños para las unidades críticas (quirófanos, terapia intensiva y neonatología), que son de activación manual y tardaron en ponerse en marcha.

Wisky reconoció que el generador principal, que funciona a gas y "se terminó de reventar" tiene un reemplazo previsto desde mayo, pero la compra del nuevo equipo no se concretó.

Así se activó el sistema de emergencia tras el corte de luz en el Hospital Zonal Esquel.

"Lo estamos investigando y haciendo un sumario, por qué tardó tanto esta compra", reveló el funcionario.

Acerca de la necesidad concreta de reemplazar el equipo que, según quedó expuesto, no está en condiciones de ser utilizado, anticipó que “el generador nuevo va a llegar en estos días".

"Solo fueron 20 minutos"

Sobre el equipamiento de las salas de operación, contó que “en quirófano, cuando estás dormido, con un tubo en la garganta, hay un respirador con batería” y describió esos aparatos como “la Ferrari de la anestesia, tenían baterías buenas".

Admitió, sin embargo, que "para el campo quirúrgico necesitás la luz y ahí es donde faltó la luz concreta", no obstante lo cual, según afirmó, "la asistencia para el paciente estaba garantizada. Eso no falló, siguió funcionando".

Wisky insistió en que el Gobierno provincial está "metiendo una cantidad de inversión inédita" en el sistema de salud y, si bien aceptó que “faltan cosas”, lo justificó en “años sin inversión”.

En cuanto a la trascendencia a nivel nacional de lo ocurrido en los quirófanos, que fue difundido por medios de todo el país, el secretario de Salud expresó: "Lamento que esto haya sido así. No es que estuvo toda la mañana, solo fueron 20 minutos. Lamento cómo trascendió la noticia”.