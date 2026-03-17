Empleados municipales de Esquel cobraban hasta 150 horas extra por mes

El intendente de la ciudad cordillerana de Chubut anunció una auditoría interna. Protesta de un grupo de empleadas, que reclaman pagos adeudados.

El gobierno de Esquel , en la provincia de Chubut , dispuso iniciar una auditoría interna luego de que se detectaron planillas con hasta 150 horas extra mensuales -a razón de más de 35 por semana, o 7 por día- liquidadas a empleados municipales.

La decisión fue anunciada por el intendente, Matías Taccetta, quien sostuvo que, durante el análisis de las liquidaciones correspondientes a febrero, se identificaron registros que no podrían cumplirse dentro de un mes de trabajo.

“Me llamó la atención la cantidad de horas. 144 o 150 horas al 100% es imposible que se hagan en apenas un mes. Ningún empleado está habilitado a realizar esa cantidad”, señaló Taccetta.

El jefe comunal precisó que en la liquidación de sueldos de febrero se detectaron al menos “cinco o seis casos” que presentan inconsistencias serias.

Con estos datos en la mano, el gobierno municipal decidió suspender momentáneamente el pago de esas horas y convocar a los responsables de las áreas involucradas para que brinden explicaciones sobre la confección de las planillas y los mecanismos de autorización utilizados.

"No es necesaria la cantidad"

El intendente explicó que, entre los casos que más dudas generaron dentro de la administración municipal, hay situaciones en las que las horas consignadas no se corresponden con los días del mes ni con los procedimientos habituales que deben cumplirse para autorizar este tipo de tareas.

Municipalidad de Esquel Municipalidad de Esquel.

“Si hubo alguna suplencia que justificara un extra, se tendría que haber autorizado formalmente a través del funcionario directo, y eso no se hizo así”, comentó.

La revisión, indicó Taccetta, forma parte de controles internos que la gestión viene realizando para minimizar gastos municipales. “Nosotros controlamos todo y hacemos un ajuste porque entendemos que no es necesaria la cantidad de horas extras que tiene el municipio”, dijo.

Asimismo, sostuvo que el sindicato de los trabajadores municipales estuvo de acuerdo con la necesidad de revisar los registros y buscar inconsistencias.

Esquel: reclamo de empleadas

Acerca de la posibilidad de que se recurriera a las horas extras para reforzar salarios que no llegan a cubrir las necesidades de los trabajadores, el intendente argumentó que esas eventuales situaciones no justifican irregularidades.

“Si una familia municipal no puede pagar un servicio y por eso sobreliquidó horas, es una cuestión particular del empleado. Nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar el dinero de todos los vecinos con transparencia”, indicó.

Aunque no se hizo referencia puntual, esta cuestión tiene que ver con un reclamo que viene llevando adelante un grupo de empleadas municipales de limpieza y mantenimiento, que denuncia que les adeudan el pago de horas extra desde diciembre.

Las trabajadoras dijeron sentirse "engañadas" tras haber levantado una medida de fuerza el miércoles pasado bajo la promesa de una solución que no llegó.

En referencia a las declaraciones de Taccetta, una de ellas, citada por el medio local Red 43, señaló: "Recién nos decían que hay arriba de 150 horas de una compañera, pero nosotros no tenemos nada que ver. No llegamos ni a la mitad de esa cantidad en un mes. Necesito mi plata, yo la trabajé".

También advirtió que la cantidad de horas extras está directamente relacionada con la falta de personal en el municipio de Esquel. "Somos cuatro cuando deberíamos ser cinco, y si alguien se enferma, el área debe quedar cubierta igual”, explicó.