Allanaron por violencia de género al "Chavo" Ferreyra, el narco del escándalo judicial en Chubut

El conocido delincuente de Trelew, aludido en el video de la supuesta coima a una fiscal para que le reduzca la pena, está otra vez en la mira.

El allanamiento de la policía de Chubut en la casa del Chavo Ferreyra: aclararon que no está vinculado con el video del escándalo judicial por supuesta coima.

La Policía de Chubut allanó este lunes la casa de Pablo Ezequiel "El Chavo" Ferreyra , el delincuente cuyo nombre recientemente se instaló en el centro de la agenda de actualidad de la provincia tras la viralización de un video que denuncia el presunto pago de una coima de $12 millones a una fiscal para conseguirle a él una condena reducida. El operativo de este lunes se realizó en el marco de una causa por violencia de género .

Al menos, rápidamente fuentes policiales aclararon que el procedimiento acutal no tiene ninguna relación con el escándalo judicial que se desató con la filmación y que, actualmente, está siendo investigado para determinar si el video es real o un montaje, y si los hechos a los que refiere efectivamente existieron , algo que está muy en duda.

Por lo pronto, en el video viral se ve a una mujer —identificada luego por la propia fiscal involucrada como la madre de Ferreyra— entregando dinero al abogado defensor Martín Castro , supuestamente a cambio de una sentencia favorable para su hijo.

El allanamiento se llevó a cabo en el domicilio de Ferreyra, ubicado en el barrio Los Aromos, según informó Diario Jornada. Personal del GEOP y de la brigada de investigaciones ejecutó el procedimiento y la causa quedó en manos de la fiscal Verónica Alabart.

El escándalo judicial en Chubut

La fiscal señalada en ese video es Julieta Gamarra, titular de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, quien poco después negó categóricamente las acusaciones y se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de Chubut para ponerse a disposición de la Justicia y colaborar con la investigación. También el procurador general solicitó que el caso fuera investigado.

En el video, el abogado le dice a la mujer: "Quédense tranquilas que (la condena) va a quedar en un año". Efectivamente, Ferreyra fue condenado a un año de prisión efectiva mediante un juicio abreviado celebrado ante la jueza Mirta Moreno en mayo de 2025, y recuperó la libertad en enero de 2026.

Pablo Chavo Ferreyra, el delincuente que estaría involucrado en el escándalo judicial en Chubut Pablo Chavo Ferreyra, el delincuente que estaría involucrado en el escándalo judicial en Chubut.

El "Chavo" Ferreyra había sido detenido en enero de ese mismo año en un importante operativo antidrogas en Trelew. Su arresto fue celebrado públicamente por el gobernador Ignacio Torres, quien lo calificó de "peligroso delincuente".

"Felicito a la Policía del Chubut por el gran operativo desplegado para detener a Pablo Ezequiel 'Chavo' Ferreyra: un peligroso delincuente que se dedicó, por mucho tiempo, a aterrorizar a los vecinos de Trelew, envenenando a nuestros jóvenes con el flagelo de las drogas", escribió el mandatario en sus redes. Y prometió: "No vamos a parar hasta que cada delincuente termine tras las rejas, como corresponde".

La detención del Chavo y la definición del gobernador

Ferreira había sido detenido en enero de 2025 en un importante operativo antidrogas en Trelew. Su arresto fue celebrado por el propio gobernador Ignacio Torres, quien lo calificó de “peligroso delincuente”.

“Felicito a la Policía del Chubut por el gran operativo desplegado para detener a Pablo Ezequiel ‘Chavo’ Ferreyra: un peligroso delincuente que se dedicó, por mucho tiempo, a aterrorizar a los vecinos de Trelew, envenenando a nuestros jóvenes con el flagelo de las drogas”, dijo el mandatario provincial en un posteo en sus redes en el que, además, prometió: “No vamos a parar hasta que cada delincuente termine tras las rejas, como corresponde”.

De acuerdo con lo que consta en registros judiciales, antes de la causa por la cual se lo encarceló, el Chavo ya acumulaba una serie de causas penales que incluyen portación ilegal de arma de guerra, violación de domicilio, amenazas agravadas, lesiones, desobediencia judicial y ataques con arma blanca.

Más de una vez, además, había obtenido beneficios procesales que luego perdió por incumplir las condiciones impuestas por la Justicia.

Insultos y piedrazos a policías de Chubut

En enero de 2025, antes de ser detenido por última vez, protagonizó un violento episodio en el barrio Constitución que involucró a policías y vecinos, cuando salió de su casa con el torso desnudo, comenzó a insultar a los agentes de la Policía y a tirarles botellas, ladrillos y otros objetos, mientras les gritaba "¡tirá, puto, tirá!".

También provocó daños en un patrullero, rompió la reja de la puerta de una vivienda vecina y amenazó a una familia a la que le dio “24 horas para irse” del barrio, diciendo que esa cuadra le pertenecía.

En esa ocasión no fue arrestado ya que los policías decidieron irse para prevenir consecuencias mayores, ya que se había juntado mucha gente. Después, el propio Ferreira difundió en sus redes sociales lo ocurrido, con un tono desafiante y autocelebratorio.

Pocos días más tarde, lo aprehendieron en un nuevo operativo, quedó bajo prisión preventiva por cuatro meses y, en un juicio abreviado realizado ante la jueza Mirta Moreno, se acordó la pena de un año de prisión.

Más allá de la violencia callejera, Ferreyra es señalado como uno de los narcotraficantes más peligrosos y buscados de la región y, según algunos reportes, del país.