La fiscal del video del escándalo en la justicia de Chubut: "Niego rotundamente que recibí dinero"

Julieta Gamarra, a cargo de la oficina anticorrupción , desmintió haber cobrado $12 millones para beneficiar a un acusado, como sugieren en la filmación.

La fiscal habló con los medios este jueves, luego de presentarse voluntariamente a pedir que la Jusitcia investigue y ponerse a disposición.

Tras el escándalo que generó un video viral en el que una mujer aparecía entregando una abultada suma de dinero supuestamente para coimear a la fiscal anticorrupción de Chubut , Julieta Gamarra, la funcionaria se presentó este jueves en el Ministerio Público Fiscal de Trelew para ponerse a disposición de la Justicia y colaborar con la investigación que se inició luego de conocidas las imágenes.

“Niego rotundamente que recibí dinero”, afirmó sin rodeos la responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública en diálogo con medios locales luego de presentarse espontáneamente a pedir que se investigue, ocasión en la que se refirió a la acusación que comenzó a circular tras la viralización de la filmación.

Si bien las imágenes no la muestran a ella en ningún momento, la incriminan directamente por las afirmaciones que se escuchan, en la que sugieren que los 12 millones de pesos que se le están entregando a un abogado defensor son para que Gamarra beneficie a un imputado aceptando un acuerdo con una condena leve.

Gamarra resumió de este modo lo que deja entrever la filmación y puso en duda las afirmaciones que se escuchan, se deslindó de lo que se dice y le asignó alguna responsabilidad al defensor que recibe el dinero supuestamente para coimearla a ella.

Filmaron y viralizaron una supuesta coima de $12 millones a una fiscal de Chubut

“(La mujer del video) les dijo, dame más plata porque lo pide la doctora Gamarra para cobrar una suma claramente abultadísima de honorarios. Pero eso será una cuestión que tendrá que ver Martín Castro (el abogado presente en el video) con el imputado, su asistido, y con la familia”, sostuvo Gamarra.

Además, reveló que al ver el video enseguida identificó a la persona se refiere a la abultada suma: “Es la madre de un imputado de una causa que yo investigué; (contra) Pablo Ezequiel Ferreira”.

Y reiteró: “Le está entregando un dinero, que podría ser en concepto de honorarios, pero la cuestión es que queda como si ese dinero fuera para mí, o que yo lo hubiera pedido a cambio de realizar un juicio abreviado”, reveló.

También amplió lo que planteó en su presentación ante la Justicia. “Lo que hice fue ponerme a disposición para que se me investigue, y pedir específicamente que se le tome un testimonio a Martín Castro, este abogado defensor, y también a la madre de Pablo Ferreira, conocido en el ambiente como El Chavo Ferreira”.

La investigación de la justicia

Ante el escándalo que se desató luego de que se viralizó el video, el procurador general, Jorge Miquelarena, presentó el miércoles una denuncia para que se investigue el caso, en busca de determinar si existió algún tipo de irregularidad vinculada al caso.

De este modo, el Ministerio Público Fiscal inició las actuaciones correspondientes para analizar el video difundido y establecer las circunstancias del hecho.

En ese escenario, un día más tarde, Gamarra realizó su presentación formal, mientras la Justicia avanza con las actuaciones para determinar la veracidad de las imágenes y las responsabilidades que pudieran surgir.

"Corresponde que se me investigue", dijo la fiscal

Gamarra explicó que al presentarse “no solamente estaba cumpliendo con lo que se nos exige a los funcionarios”, sino que también respóndía “a la gravedad institucional” de una situación que, a su entender, “el daño que genera es enorme”, no solo “a nivel personal, profesional”, sino también en el plano institucional, al poner en tela de juicio “la transparencia del Ministerio Público Fiscal”.

“Corresponde que se me investigue, atento al video que se ha viralizado en las redes sociales el día de ayer”, aseguró.

La responsable de la unidad fiscal especializada en delitos contra el Estado también pareció hacer un llamado al defensor que aparece en el video, sobre el que incluso deslizó alguna sospecha: “Martín Castro tiene que aparecer y decir cuál es la realidad de que yo no recibí ningún dinero Y entonces tendrá que hacerse cargo de si le pidió de más o no a la familia”, aseguró.

La fiscal dijo que conoce bien a la madre de Pablo Ferreira porque tuvo “otras causas donde Pablo ha estado imputado” y porque en esta última causa, que según precisó empezó a investigar en enero de este 2025, “ella siempre estuvo en las audiencias”.

El video del escándalo

En las redes, el video fue identificado con el título “un escándalo que sacude a la justicia de Chubut”. La mujer que entrega el dinero parece pronunciar la suma y el apellido de la fiscal con toda intención: ”Doce millones pidió la Gamarra, ¿no?”, se le escucha decir claramente.

La secuencia finaliza con la leyenda “algo huele mal en la Justicia de Chubut” y no hace referencia únicamente a Gamarra. El nombre de Miquelarena también aparece en el video, en una serie de graphs que señalan que es tío de la pareja de la fiscal acusada.

Según se informó de manera oficial, el procurador presentó la denuncia amparándose en el artículo 68 de la Constitución provincial de Chubut, que establece que todo funcionario público que se encuentre bajo sospecha de haber participado en un hecho delictivo debe presentarse ante la Justicia para ser investigado. Detrás suyo, se presentó la fiscal anticorrupción.

La investigación iniciada deberá determinar, por un lado, si el video es legítimo y por otro, si lo que se se ve -y se escucha- es realmente como se lo presenta, o si se trata de un montaje para difundir una fake news.