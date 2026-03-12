La Vendimia Neuquina este finde se traslada a Bodega Malma

Además de vino y gastronomía, estará la presencia de la Orquesta Sinfónica del Neuquén en el establecimiento de San Patricio del Chañar.

Este sábado 14 de marzo los viñedos de Bodega Malma e n San Patricio del Chañar serán escenario de una propuesta que combina vino, música y experiencias creativas en plena naturaleza, desde el mediodía hasta el atardecer. El evento forma parte del ciclo de sunsets que la bodega viene realizando desde diciembre, pero en esta ocasión con una edición especial dedicada a celebrar la Vendimia Neuquina 2026 .

La tarde comenzará con la energía de Luniv Music Sax & DJ , un formato que mezcla música electrónica con saxofón en vivo, creando una atmósfera festiva ideal para disfrutar entre copas y viñedos.

Con el apoyo del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial a través de Neuquentur, en la jornada se presentará la Orquesta Sinfónica del Neuquén , que llevará la potencia de la música sinfónica a un escenario poco habitual, el corazón de una bodega patagónica.

También habrá espacio para el arte participativo con Wine & Painting & Rock & Roll, la experiencia creada por Emilio Fatuzzo y Pilo Music donde los asistentes podrán pintar mientras escuchan música y disfrutan del vino, transformando la tarde en un momento creativo y colectivo.

Durante todo el evento habrá propuestas gastronómicas, vinos de la bodega, espacios de descanso en el parque, visitas a bodega y activaciones de marcas que acompañan la celebración.

Una tarde diferente

A solo una hora de Neuquén capital, y con distintas propuestas de precio, la Vendimia Neuquina en esta bodega contará además con traslados pagos desde Neuquén, Cipolletti y Centenario, lo que lo convierte en un plan ideal para disfrutar de una tarde diferente entre amigos y en familia.

Entradas, consumiciones y traslados disponibles en tuentrada.com también podrán adquirirse en puerta.

Para disfrutar al máximo la experiencia, la organización recomienda asistir con sombrero o gorra para protegerse del sol, protector solar, abrigo liviano, ya que hacia el atardecer baja la temperatura, mantita o lona para sentarse cómodamente en el parque, calzado cómodo para recorrer los viñedos.

Además, se recuerda que no está permitido ingresar con alimentos ni bebidas externas; por tratarse de un espacio donde se elaboran alimentos, no está permitido ingresar con mascotas; para agilizar las compras dentro del evento, se recomienda llevar tarjeta física.

Vinos bodega Malma

Durante todo el día, habrá un stand de turismo provincial y puestos gastronómicos y de bebidas, que podrán adquirirse mediante consumiciones de distintos valores para evitar filas.

El evento cuenta con sponsors que acompañan a Malma en este evento: The North Face, Torre Botánica, Tensión Carpas, Armorique, Aldea de Terruño by Haiku, La Colonia, La Sarita, Hotel Howard Johnson de Neuquén, Turismo de NQN.

Cómo sigue la Vendimia Neuquina 2026

La Experiencia Vendimia seguirá el 15 de marzo en Bodega Mabellini desde las 10h. La misma ofrecerá una jornada de cosecha familiar con visita guiada, participación en la recolección de uvas y almuerzo entre viñedos.

Por otro lado, el 20 de marzo el Hilton Garden Inn Neuquén será sede de una experiencia de cata a ciegas con la participación de cinco bodegas y maridajes especialmente diseñados.

El 21 de marzo, dos bodegas celebrarán festivales de Vendimia en simultáneo: Bodega Familia Schroeder de San Patricio del Chañar, con música en vivo y degustaciones, y Bodega Cutral Co de la ciudad homónima, que sumará a los festejos el aniversario de la bodega con actividades especiales.

Y el 22 de marzo, de 12 a 18 horas, Vendimia y Gastronomía en la bodega Puerta Oeste.

El cierre de la Vendimia Neuquina se realizará los días 27 y 28 de marzo en el Sarita Polo Club en Centenario, con los festejos centrales que incluirán el Torneo de Polo Copa Vendimia, paseo gastronómico, ruleta de premios, sunsets temáticos, música en vivo y DJ sets.