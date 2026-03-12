Preocupación en la comarca tras dos violentos robos a punta de cuchillo

Una de las víctimas tiene 15 años y el segundo terminó apuñalado, aunque se encontraría fuera de peligro.

La inseguridad preocupa una vez más en la comarca petrolera y el temor de los vecinos recobra fuerza tras dos violentos robos a jóvenes de la zona. Uno de ellos terminó apuñalado e internado.

De acuerdo a la información consignada por La Voz del Neuquén, ambos hecho tuvieron lugar el miércoles por la madrugada. El primero de ellos ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando un joven caminaba por inmediaciones de la intersección de calles Arenales y Eguinoa, en el sur de Cutral Co.

Allí, sorpresivamente, fue interceptado por un ladrón, quien comenzó a forcejear con él para robarle las pertenencias que llevaba. En medio del forcejeo y ante la resistencia de la víctima, el delincuente sacó un arma blanca de entre su ropa y le asestó una puñalada en una de sus piernas .

Ante la situación, algunos vecinos que fueron testigos de la situación y escucharon los gritos de la víctima dieron aviso inmediato a la Policía, que se acercó al lugar y posteriormente convocó a una ambulancia del hospital local para trasladar al joven.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Personal de Salud trasladó al joven al Hospital de Complejidad VI, donde fue asistido para recibir las curaciones correspondientes y evaluar la profundidad de la lesión.

En cuanto al atacante, no se obtuvo más información, pero ya se inició una investigación al respecto.

En tanto, alrededor de las 4 y en la localidad vecina de Plaza Huincul, un adolescente de 15 años también fue amenazado a punta de cuchillo por otro ladrón, quien afortunadamente no lo hirió. La amenaza fue suficiente para que la víctima entregara su celular al ser abordado en la esquina de Juan Manuel de Rosas y Soufal, tras lo cual el delincuente se alejó del lugar.

El adolescente se encontraba bien, aunque lógicamente con mucho temor por lo ocurrido.

Violento intento de robo en plena Autovia Norte

Un vecino de la localidad de Centenario vivió momentos de extrema tensión este domingo por la noche, cuando regresaba de un viaje. El hombre fue interceptado por dos delincuentes que intentaron robarle su moto mientras circulaba por la Autovía Norte, obligándolo a realizar maniobras de alto riesgo para salvar su vida.

El hecho ocurrió cuando Jorge retornaba de visitar el Salto del Agrio. Tras separarse de un compañero de viaje en la rotonda de Pluspetrol, se dirigía hacia Centenario y, a la altura de la estación de servicio Shell, una moto tipo enduro, con dos ocupantes con cascos, se puso a su par. “Se me pegaron a la par, incluso tocaron los manillares. Me hicieron señas así para salir afuera, pero yo inmediatamente casi que los vi al lado y frené”, relató la víctima.

motochorro

Al percatarse de que se trataba de un asalto, su reacción fue inmediata y guiada por el instinto de supervivencia. “En ese momento simplemente reaccioné y, bueno, instintivamente traté de escapar nada más”, explicó el motociclista, en diálogo con LU5. Al notar que los asaltantes portaban algo en sus manos y daban la vuelta para perseguirlo, Jorge decidió cruzar el cantero central de la autovía y circular en sentido contrario.

“Me volví a cruzar en contramano y avancé unos 300 metros hasta la Autovía en contramano”, detalló sobre la maniobra que finalmente le permitió perder a los delincuentes, quienes, según relató, tenían dificultades para seguirlo por el terreno irregular y el peso de ir con un acompañante.