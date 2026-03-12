Caminata silenciosa: de qué se trata la tendencia de TikTok para reducir el estrés

Cada vez más usuarios aseguran que practicándola cambió su forma de caminar, pensar y mejora el estado de ánimo.

Esta caminata que se hizo viral en TikTok, potencia la salud mental al reducir el estrés y la ansiedad.

En épocas donde las rutinas nos llevan a tener poco tiempo para el descanso y la desconexión, se ha vuelto tendencia en Tik Tok , una recomendación que afirman reportan mayor claridad, reducción del estrés y reconexión con su entorno al dejar de lado dispositivos , como así también estímulos externos durante sus recorridos diarios

Se trata de la caminata silenciosa , una tendencia que invita a caminar sin auriculares , música ni estímulos digitales . Esta práctica de atención plena puede mejorar la salud mental , reducir el estrés y ayudar a las personas a reconectarse con su entorno y sus propios pensamientos.

Este tipo de caminatas, impulsadas por creadores de contenido en redes sociales, ganaron popularidad como una práctica simple para mejorar el bienestar. Especialistas de la Universidad del Sur de California y Weill Cornell Medicine , citados por la revista Health , señalan que caminar sin distracciones ayuda a disminuir el estrés , fortalecer la autopercepción y puede colaborar en el manejo de la ansiedad .

Además, es una actividad fácil de incorporar a la rutina diaria, adaptable a distintos entornos y que permite redescubrir los sentidos incluso durante recorridos habituales.

Según testimonios de usuarios de TikTok, la experiencia de caminar sin estímulos externos reactiva la conexión con el entorno y mejora el estado de ánimo. “Siento que cuando camino en silencio, mis sentidos están en alerta máxima. Lo huelo todo, lo oigo todo, lo veo todo, y me siento muy conectado a la tierra”.

Los beneficios de la caminata silenciosa

Algunas personas mencionan que sus primeras caminatas resultaron abrumadoras, pero destacan que, tras varios intentos, esos 30 minutos diarios se convierten en momentos de reflexión y creatividad. Otros subrayan el efecto positivo ante el cansancio emocional, indicando que esta práctica permite cambiar de perspectiva y alcanzar mayor claridad tras jornadas complicadas.

Según un estudio en EE.UU., es saludable caminar 4 kilómetros por hora. Según un estudio en EE.UU., es saludable caminar 4 kilómetros por hora.

Aunque en redes sociales surgieron dudas sobre la novedad de la caminata silenciosa, especialistas citados por Health ratifican su utilidad para quienes buscan presencia y cuidado de la salud mental. La atención plena al caminar cuenta con respaldo científico, según detalló Rael Cahn, director del Centro de Ciencias de la Atención Plena de la Universidad del Sur de California, a Health. Practicar la caminata consciente permite “salir” de la red neuronal por defecto, el circuito cerebral responsable de anticipar situaciones futuras o repasar el pasado.

Al concentrarse en el presente mediante la meditación caminando, las personas pueden experimentar una reducción de la ansiedad y la depresión, así como mejoras en la calidad del sueño y la presión arterial. Cahn enfatiza que la clave es apartar tanto distracciones externas como pensamientos internos para lograr un efecto restaurador.

Susan Evans, profesora de psicología en psiquiatría clínica de Weill Cornell Medicine, explicó a Health que no solo la música o los podcasts dispersan la mente: también los pensamientos sobre obligaciones o preocupaciones impiden vivir el momento presente. “¿Está tu mente centrada en el momento presente?”, plantea Evans.

La caminata silenciosa activa los sentidos de manera natural. El simple contacto con la brisa, el sol o los sonidos del entorno fomenta la curiosidad y ayuda a redescubrir los espacios habituales, enriqueciendo la experiencia cotidiana. Evans indica que prestar atención genuina puede generar beneficios notables para la creatividad y la salud mental.

Caminata silenciosa: claves para integrarla a la rutina diaria

Incorporar la caminata consciente en la vida diaria puede resultar sencillo, aunque el hábito de dividir la atención suele dificultar los primeros intentos, advierte Evans. Muchas personas utilizan música o podcasts como distracción ante pensamientos difíciles; en estos casos, Cahn recomienda consultar a un profesional de la salud mental.

caminata2.jpg

Es común experimentar aburrimiento o incomodidad al inicio. “Eso es algo que pasará, y solo requiere perseverancia”, afirma Cahn en diálogo con Health. Con la práctica, el silencio permite percibir la riqueza sensorial y emocional del entorno.

No existen requisitos estrictos de espacio o duración. La caminata puede realizarse al aire libre, en un parque o incluso dentro del hogar. Evans sugiere comenzar recorriendo una habitación, enfocándose primero en la postura y la respiración, y luego avanzando con pasos pausados. “Quizás dirige tu atención a tu respiración y luego, lentamente, empieza a levantar el pie”, recomienda la especialista.