Buscan implementar un régimen de regalías a la producción minera

Comenzó el debate en comisión de la Legislatura neuquina del proyecto que busca "monetizar nuestros recursos".

Diputados que integran la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones iniciaron hoy el debate de la iniciativa que crea un régimen de regalías que deberán abonar las empresas que se dediquen a la explotación minera en la provincia.

Se trata del cobro de un gravamen que aún no percibe Neuquén y que oscila entre el 2% y 3% sobre el valor de boca de mina según el tipo de proceso en origen al cual es sometido. Si se le agrega valor agregado en origen, el porcentaje a pagar alcanza el 2%, si se comercializa sin aplicarle ningún proceso de elaboración intermedio o final, se eleva al 3%. Así lo estima el proyecto que el pasado 1° de marzo presentó el gobernador Rolando Figueroa al dar inicio al período de sesiones ordinarias.

Al explicar el alcance de la iniciativa, el legislador y presidente del cuerpo, Damián Canuto (PRO-NCN) remarcó que “la intención es poder monetizar nuestros recursos” . En ese sentido, el diputado sostuvo que la normativa “crea a favor de la provincia una regalía que hoy no existe y que se inscribe como una compensación por la disminución del capital natural no renovable que es extraído” del suelo y subsuelo neuquino.

Canuto añadió que el proyecto impone alícuotas diferenciadas según el grado de valor agregado que cada empresa le aporte al mineral en origen y crea una tasa para garantizar el control de la actividad. También genera un Fondo de Desarrollo Minero y Sustentabilidad Ambiental (FODEMSA).

Comisión hidrocarburos

Se comenzó a debatir el Código de Procedimiento Minero para adecuar la ley a normas ambientales

De igual modo, el cuerpo comenzó a debatir el Código de Procedimiento Minero. Sobre este punto, Canuto informó que la nueva normativa adecua cuestiones jurídicas, procesales y constitucionales en las que se debe enmarcar la actividad minera.

Recordó que la ley vigente data de 1970 y que, por su antigüedad, no contempla aspectos básicos como las referencias ambientales que a partir de 1994 incorpora la reforma de la Constitución Ambiental.

Al respecto, Canuto evaluó que, además del plano ambiental, también es necesario contar con un Código moderno que “adecue procesos, incorpore nuevas tecnologías, permita digitalizar procesos, autorice la implementación del expediente electrónico y unifique plazos” según los parámetros procedimientos que prevé el nuevo Código Procesal Civil de corte adversarial que recientemente sancionó la Cámara.

Para avanzar en el debate de ambas iniciativas, el cuerpo resolvió invitar a funcionarios de la Dirección de Minería. Al iniciar la reunión, la comisión resolvió enviar por nota de presidencia un pedido de informe al Ministerio de Turismo y Medio Ambiente para conocer la asignación de tierras dedicadas a la extracción de áridos en la zona de Pulmarí.

La normativa nacional que determina los procedimientos para la explotación minera es adecuada por cada provincia frente a sus circunstancias específicas. Otras provincias como Mendoza y Río Negro ya adaptaron sus leyes a la reforma constitucional de 1994.

Las nuevas reglamentaciones incluyen participación ciudadana, informes ambientales y digitalización de expedientes para mayor transparencia, por ejemplo.