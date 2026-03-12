Junín de los Andes estrenó escuela y Educación confirmó otras dos obras en Villa La Angostura

El nuevo establecimiento se encuentra en el barrio Nehuén Che. Y en la localidad lacustre, los concejales aprobaron la cesión de tierras para los futuros edificios.

La ministra de Educación de la Provincia, Soledad Martínez , encabezó este jueves la inauguración de la nueva escuela primaria Nº 153 “Agustín Cacace” del barrio Nehuén Che de Junín de los Andes .

El edificio demandó una inversión de 4.487.580.000 pesos provenientes de recursos provinciales y su ejecución –que había quedado paralizada en 2023– fue retomada tras la renegociación del contrato de obra. Además, en Villa La Angostura está todo listo para la licitación de la construcción de la Escuela 361 y la EPET 28.

El nuevo establecimiento se erigió en un barrio que tiene una proyección de crecimiento demográfico de unas 900 familias, junto con otros desarrollos urbanos, por lo que tendrá una importante matrícula escolar. Cubrirá la demanda de Nehuén Che, de espacios habitacionales cercanos como las 101 Viviendas y Refugios del Sol y de la comunidad de la Primaria N° 153 , que posee una matrícula superior a 360 estudiantes y que ahora funcionará en el nuevo edificio.

Durante el acto, Martínez destacó la importancia de la presencia de las instituciones educativas en los barrios y el rol de la escuela como espacio de construcción comunitaria. “Cuando las instituciones del Estado se emplazan en las comunidades, los barrios crecen, se consolidan y se fortalece el sentido de comunidad”, afirmó.

image

Larga espera

La ministra subrayó además que la concreción del edificio representa una respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa que fue priorizada por el gobierno de Rolando Figueroa. “Veinte años esperando un edificio con SUM, con baños nuevos, con aulas con luz solar y patio. Esta es una gran noticia para Junín de los Andes”, expresó y remarcó que la provincia atraviesa un momento inédito en materia de infraestructura escolar, con seis edificios inaugurados en apenas dos semanas en distintos puntos del territorio.

Martínez también señaló que la apertura de la nueva escuela permitirá reorganizar espacios educativos en la localidad y fortalecer el crecimiento del sistema educativo local. “El sistema educativo tiene su razón de ser en las infancias, y por eso las escuelas se construyen donde viven los chicos y las chicas”, sostuvo.

Por su parte, la directora de la institución, Roxana Liendo, celebró la concreción de una obra largamente anhelada por la comunidad educativa. “Después de dos décadas de espera, hoy la Escuela 153 tiene su edificio”, afirmó.

image

Remarcó que el nuevo espacio representa una oportunidad para estudiantes y familias del sector. “El edificio siempre son los ladrillos y las ventanas, pero lo más hermoso de una escuela son las personas que la habitan y todo lo que se hace por cada uno de nuestros estudiantes”, indicó.

También agradeció el acompañamiento de docentes, familias y autoridades durante el proceso que permitió concretar la obra. “Sabemos que el camino para llegar a este corte de cintas no fue fácil, tuvimos que superar muchos obstáculos, pero cada esfuerzo valió la pena porque no hay mejor inversión que el lugar donde nuestros niños aprendan a ser libres y buenas personas”, concluyó.

Por último, el viceintendente de Junín de los Andes, Fabián González, destacó la decisión del Gobierno provincial de retomar y finalizar la obra, que había sido solicitada por los vecinos desde los inicios del barrio, alrededor de 2008.

image

En esa línea, remarcó que la educación es una prioridad para la gestión provincial y agradeció el trabajo de las autoridades educativas, de la empresa constructora y de los vecinos, al tiempo que subrayó que la obra también generó empleo local durante su ejecución.

En Villa La Angostura

“En Villa La Angostura, tenemos todo listo para iniciar la escuela primaria 361 y la EPET 28”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa el 1° de marzo, durante su discurso en la Legislatura. El gobierno dispuso los fondos y desarrolló las licitaciones, aunque restaba que el Concejo Deliberante autorice al Ejecutivo municipal para que ceda las tierras. Esta aprobación se dio este jueves y, de esta forma, la Provincia estará en condiciones de firmar durante los próximos días los contratos con las empresas que harán las obras.

La escuela primaria y la EPET se ejecutarán en un predio que ya alberga un gimnasio y un playón deportivo municipal. Se conformará así un Parque Polideportivo y Educativo integral, que se transformará en un centro de referencia para la comunidad. La futura convivencia entre los dos establecimientos educativos y las instalaciones deportivas apunta a fortalecer el acceso a la educación y al deporte en la localidad.

image

En la sesión especial del Concejo Deliberante, se transformó en ordenanza la autorización al Ejecutivo municipal para ceder las tierras para la construcción de las escuelas. El gobierno provincial ya hizo las licitaciones y, tras la promulgación del intendente Javier Murer, podrá recibir los lotes y firmar los contratos para la construcción de ambos establecimientos.

El edificio para la Escuela 361

La construcción de la primaria demandará una inversión de más de 4.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 15 meses. El proyecto contempla más de 1.850 metros cuadrados cubiertos. El proyecto arquitectónico contempla un establecimiento moderno y funcional. Se desarrollará principalmente en una sola planta, con excepción de la sala de máquinas, que estará ubicada en planta alta.

En la actualidad, esta escuela primaria tiene una matrícula de 76 estudiantes en secciones mañana y tarde; siete docentes de grado, dos maestros de apoyo, tres docentes de modalidad especial y seis auxiliares de servicio, más autoridades de gobierno. En sus 10 años de vida también desarrolló la tarea educativa en el edificio de un Centro de Formación Profesional y la Planta de Campamento local. Esta es una de las cinco escuelas primarias urbanas de jornada común que posee la ciudad.

El nuevo establecimiento se levantará en el predio delimitado por las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas, a pocos metros de la avenida principal Los Arrayanes, tramo urbano de la ruta nacional 40.

Entre los espacios previstos se incluyen: siete aulas comunes, biblioteca, sala de informática, sala de música, sala multipropósito y salón de usos múltiples (SUM) para actividades físicas y recreativas. También se incorporarán sala de docentes, sala pedagógica, secretaría, dirección y vicedirección, cocina, depósito de alimentos y sanitarios diferenciados para estudiantes y docentes.

En el exterior también se prevé un playón multifunción, estacionamiento para personal educativo y visitantes, veredas perimetrales y mástil para banderas, entre otros. Uno de los sectores del predio, ubicado sobre calle El Michay, contará con un espacio de ejercicios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobProvinciaNqn/status/2032133602742341711&partner=&hide_thread=false Esta obra se suma a un inicio de ciclo lectivo histórico, con 6 escuelas nuevas y más de $60.000 millones invertidos en infraestructura educativa en toda la provincia. pic.twitter.com/3yT1xLH1dU — Gobierno de la Provincia del Neuquén (@GobProvinciaNqn) March 12, 2026

El nuevo edificio para la EPET N° 28

El nuevo edificio de la EPET N° 28 contará con una superficie de 4.471 metros cuadrados y su licitación contó con un presupuesto oficial de más de 14.500 millones de pesos. El plazo de construcción previsto es de 22 meses.

En respuesta al aumento de la matrícula y a la necesidad de espacios funcionales y accesibles, se proyectó la construcción del edificio propio, comprendido por aulas teóricas como así también por los talleres de prácticas educativas.

El proyecto se complementa con la construcción de un salón de usos múltiples (SUM) para el dictado de las actividades de educación física. Tendrá 1.120,61 metros cuadrados de superficie cubierta y contará con equipamiento deportivo.

Actualmente la EPET tiene una matrícula de 100 estudiantes y junto con su equipo directivo y de administración hay 56 docentes y seis auxiliares de servicios. La institución ofrece la orientación de Maestro Mayor de obras. Funciona en la actualidad en un espacio readecuado del antiguo hospital, que fue intervenido a tal fin y entregado en junio del año pasado.