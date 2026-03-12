Nuevo kit Starlink Mini X: cuál es el precio y dónde comprarlo

La empresa de internet satelital eligió a la Argentina para lanzar su nuevo productos. Sus características y como conseguirlo.

La empresa de internet satelital Starlink , propiedad del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk , eligió a la Argentina para el lanzamiento de su nuevo kit , bautizado Mini X . Se trata de un dispositivo que expande el mercado de conectividad portátil , con planes mensuales diferenciados. Tras un lanzamiento exclusivo, ya puede comprarse en varias tiendas de electrodomésticos y a través de Mercado Libre.

El kit es ideal para aquellas personas llamadas nómades digitales , que no tienen establecido un lugar fijo de residencia, habitantes rurales y trabajadores remotos que necesitan internet y no tienen acceso a fibra óptica . Mediante los satélites de Space X , Starlink permite el acceso a la web en zonas donde la conectividad habitual no llega.

El Starlink Mini X es una versión compacta del sistema de internet satelital de SpaceX diseñado para llevar conectividad de alta velocidad y baja latencia a cualquier lugar , incluso zonas rurales o de difícil acceso. Su principal innovación técnica es la incorporación de un router inalámbrico integrado , característica inédita dentro de la línea Mini. Hasta ahora, el Starlink Mini requería componentes adicionales para funcionar pero con esta nueva versión, el sistema se vuelve mucho más práctico y accesible . La configuración se realiza en minutos mediante la aplicación Starlink, que permite la alineación automática de fase.

Starlink Mini X (1) Así viene el kit Mini X que se vende desde febrero en Argentina.

El aparato tiene unas dimensiones de 29,8 x 3,8 x 25,9 cm y un peso de 1,53 kg, lo que facilita su transporte en mochilas y su uso en movimiento. Incluye una antena compacta omnidireccional. La cobertura WiFi 5 de doble banda abarca hasta 112 m², ideal para hogares pequeños o vehículos, y su consumo energético oscila entre 25 y 40 W, un 60% menor que modelos previos. Esto lo hace viable para alimentar con baterías portátiles o paneles solares, algo fundamental para estancias patagónicas o camionetas camper.

El kit incluye pie, adaptador de tubo, soporte plano, cable de alimentación de 15 m y fuente. Soporta velocidades de descarga de 30 a 100 Mbps, subida de 5 a 25 Mbps y latencias bajas de 23 a 60 ms en condiciones óptimas. El Mini X permite streaming en 1080p, videollamadas y gaming ligero sin interrupciones, con buena resistencia a climas moderados gracias a su diseño aerodinámico.

Cuánto cuesta el Starlink Mini X y dónde comprarlo

Al comparar con otras alternativas de la marca, el Mini X se posiciona como una opción intermedia en precio, por debajo de los kits fijos tradicionales pero por encima de versiones anteriores sin router integrado. El producto tuvo un lanzamiento exclusivo a través de la tienda online de Cetrogar, posicionándose como el primer comercio en el mercado argentino en recibir esta versión del equipo. Actualmente, se puede conseguir a través de esta tienda por $299.999, con promociones bancarias que permiten hasta tres cuotas sin interés de $99.999 cada una.

Su venta también llegó a la cadena de supermercados La Anónima, al mismo valor ($299.999) y con financiación de hasta 6 cuotas sin interés. Además, hay descuento abonando en efectivo. En la cadena On City, por su parte, también se consigue a $299.999 y tres cuotas sin interés. Una de las opciones más interesantes es mediante la tienda oficial de Starlink en Mercado Libre. Allí, se encuentra a $299.000, con financiación hasta nueve cuotas y envío gratis.

starl El kit Mini X también se comercializa a través de Mercado Libre.

En cuanto al servicio, los planes mensuales se contratan por separado y varían según el tipo de uso. Actualmente, Starlink ofrece opciones residenciales y móviles, con tarifas diferenciadas para quienes requieren conectividad fija o itinerante. Los precios vigentes en el mercado local son:

Plan Residencial Lite : alrededor de $38.000 mensuales

: alrededor de $38.000 mensuales Plan Itinerante: desde $87.500 mensuales

Las diferencias de Starlink Mini X con el Mini tradicional

El Mini X representa una evolución respecto al Mini original al incorporar un router WiFi dedicado, reemplazando la dependencia de la antena para conectividad inalámbrica. Mantiene un tamaño similar (el Mini pesa poco más de 1 kg) pero mejora la estabilidad en configuraciones móviles gracias al puerto LAN bloqueable.

El nuevo kit ofrece velocidades máximas inferiores a los fijos, lo que puede limitar el streaming 4K o descargas de gran tamaño. La cobertura WiFi puede resultar insuficiente en casas grandes y un solo puerto LAN limita las conexiones cableadas. Además, la señal es más sensible a lluvias intensas, nieve o follaje denso que en modelos de antena grande, y en zonas urbanas congestionadas la red satelital puede saturarse.