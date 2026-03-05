Nuevos cambios en Starlink: equipos optimizados y precios reducidos para usuarios argentinos

El servicio de Internet satelital de Elon Musk introdujo varias modificaciones y optimizaciones en las prestaciones.

Equipos de Starlink incorporan mejoras en eficiencia energética y permiten una conexión más estable incluso en zonas alejadas de los centros urbanos.

El servicio de internet satelital de Starlink , desarrollado por la empresa SpaceX de Elon Musk , avanza con nuevas mejoras técnicas y cambios en su oferta comercial. La plataforma, creada para llevar conexión de alta velocidad a regiones alejadas de los grandes centros urbanos, incorpora optimizaciones en el consumo energético de sus equipos y ajustes en la velocidad de navegación.

Las modificaciones también incluyen cambios en los dispositivos disponibles y en los precios de los kits para usuarios en la Argentina. La estrategia apunta a consolidar la presencia del servicio frente a las redes tradicionales de fibra óptica y ampliar el alcance en zonas con menor infraestructura digital.

Con estos cambios, la compañía busca fortalecer su propuesta de conectividad satelital. El objetivo consiste en ofrecer Internet de alta velocidad en lugares donde las redes convencionales no llegan o presentan limitaciones .

Antenas más eficientes y menor consumo de energía

Uno de los cambios más relevantes se encuentra en las antenas del sistema. Los nuevos equipos reducen el consumo eléctrico respecto de las versiones anteriores. El gasto energético pasó de un rango de 22 a 25 watts a un promedio de entre 18 y 20 watts.

Starlink Mini El servicio de Internet satelital Starlink ajustó precios en la Argentina y lanzó dispositivos más compactos para usuarios que necesitan conectividad en movimiento. Amazon

Esta mejora aparece tanto en momentos de reposo como durante tareas exigentes, por ejemplo al subir archivos pesados o utilizar plataformas de trabajo remoto. La optimización energética permite un funcionamiento más estable y prolongado.

La reducción del consumo también implica mayor autonomía de los equipos, un aspecto relevante para usuarios que dependen de baterías externas o generadores.

Starlink utiliza una red de miles de satélites ubicados en órbita baja que transmiten señal directamente hacia antenas instaladas en hogares, vehículos o instalaciones rurales. Este sistema evita la dependencia de cables terrestres y permite cobertura en regiones aisladas.

Las mejoras técnicas apuntan a perfeccionar el rendimiento del sistema en distintos entornos. El menor consumo reduce la exigencia energética y facilita el uso en condiciones donde la electricidad resulta limitada o intermitente.

Ventajas para usuarios itinerantes

El nuevo nivel de eficiencia energética resulta especialmente útil para quienes utilizan planes itinerantes, diseñados para conexión en movimiento o en zonas sin infraestructura fija.

starlink telefonos celulares

Entre los usuarios de este tipo de servicio aparecen viajeros, trabajadores remotos, investigadores de campo y profesionales que desarrollan tareas en áreas rurales o aisladas.

En estos casos, la alimentación eléctrica de los equipos suele depender de powerbanks, paneles solares o baterías portátiles. El menor consumo permite extender el tiempo de funcionamiento sin necesidad de recargas frecuentes.

La optimización también mejora la estabilidad del servicio durante jornadas prolongadas. Esto resulta clave para tareas que requieren conexión constante, como videollamadas, transmisión de datos o monitoreo remoto.

El dispositivo portátil Starlink Mini aparece como uno de los elementos más atractivos dentro de este segmento. Se trata de una antena compacta que puede transportarse en una mochila y que requiere menos energía para operar.

Este tipo de equipamiento responde a una demanda creciente de conectividad móvil, impulsada por el aumento del trabajo remoto y las actividades profesionales fuera de las ciudades.

Cambios en precios y dispositivos en la Argentina

La compañía también introdujo modificaciones en su estructura de precios para el mercado argentino. Los cambios buscan ampliar la base de usuarios y mejorar la competitividad frente a proveedores tradicionales de Internet.

starlink

El Kit Estándar de Starlink, que incluye antena de última generación, router Wi-Fi y cables de instalación, se comercializa actualmente a $374.999. El valor representa una reducción frente al precio cercano a los $500.000 que tenía el equipo durante su lanzamiento.

Este kit se orienta a instalaciones fijas en hogares, establecimientos rurales o pequeñas oficinas. El sistema permite recibir señal satelital directa y distribuir la conexión dentro del lugar mediante una red Wi-Fi.

Otra novedad es el precio del Starlink Mini, el dispositivo portátil pensado para uso itinerante. El equipo se ofrece desde $142.500, lo que lo convierte en una alternativa más accesible para viajeros y profesionales móviles.

A esos valores se suma el costo de envío, que ronda $24.400 según la localidad. La empresa trabaja con socios logísticos locales para acelerar la entrega de los equipos.

En ciudades y centros urbanos, el tiempo de despacho suele ubicarse por debajo de una semana, unos de los cambios frente a los plazos más extensos que existían en las primeras etapas del servicio.