Los bomberos rescataron a un perro atrapado de una laguna y un vecino lo adoptó

El animal había quedado inmovilizado entre juncos y fue asistido durante la noche por personal del Cuartel Central y del Cuartel 6.

Un operativo nocturno permitió rescatar a un perro que había quedado atrapado en una laguna urbana y no podía salir por sus propios medios. La intervención demandó el trabajo coordinado de dos cuarteles de bomberos y culminó con el animal a salvo y bajo el cuidado de un vecino que decidió adoptarlo.

El impresionante despliegue se llevó a cabo este lunes, minutos después de las 23, en la intersección de las calles Necochea y República de Italia, en el oeste de la ciudad. Hasta ese sector se dirigió una dotación de la División Bomberos Cuartel Central tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de un perro inmovilizado en el agua. En el lugar ya se encontraba trabajando personal del Cuartel N° 6.

Al llegar, los efectivos constataron que el animal permanecía atrapado entre juncos y vegetación acuática , en un sector de difícil acceso desde la orilla. Debido a la profundidad y a la densidad de las plantas, el can no lograba desplazarse ni encontrar un punto firme para salir.

Ante ese escenario, los bomberos resolvieron implementar un operativo de aproximación mediante un kayak doble, recurso que permitió avanzar sobre el espejo de agua sin generar movimientos bruscos que pudieran alterar al animal o complicar la maniobra. La tarea requirió coordinación entre ambas dotaciones, ya que mientras una se encargaba del desplazamiento acuático, la otra supervisaba desde tierra firme.

Cómo se realizó el rescate

El avance entre los juncos se realizó de manera cuidadosa para evitar que el perro, visiblemente agotado, intentara desplazarse hacia zonas aún más profundas o de mayor riesgo. Tras varios minutos de maniobras, el personal logró alcanzarlo, asegurarlo y trasladarlo hasta la orilla.

Una vez fuera del agua, se realizó una evaluación primaria para constatar su estado de salud. Según se informó, no presentaba heridas visibles ni signos de lesiones, aunque sí evidenciaba cansancio y estrés producto del tiempo que había permanecido atrapado. El animal fue puesto a resguardo para garantizar su recuperación.

El operativo no requirió cortes de tránsito ni la intervención de otros organismos, y se desarrolló sin inconvenientes adicionales. La situación fue controlada en el transcurso de la noche.

El episodio tuvo un final feliz para el perro, ya que un vecino del sector, que siguió de cerca el rescate, manifestó su intención de adoptarlo. Tras interiorizarse sobre el estado del animal y asumir la responsabilidad correspondiente, decidió brindarle un hogar.

Laguna donde cayó un perrito

Desde los cuarteles intervinientes destacaron que este tipo de actuaciones forman parte de las tareas habituales de asistencia a la comunidad, que no se limitan únicamente a incendios o emergencias estructurales, sino que también incluyen rescates de animales en situaciones de riesgo.

La rápida respuesta al llamado permitió evitar que el perro permaneciera durante más tiempo en condiciones que lo podian lastimar, dadas las dificultades propias del entorno acuático. La utilización del kayak fue clave para acceder a un punto que resultaba inaccesible desde tierra.

El procedimiento concluyó con el animal a salvo, en buen estado de salud y adoptado, cerrando una intervención que combinó recursos, coordinación y una resolución sin consecuencias mayores.