Una camioneta casi cae al río Neuquén: iban 10 personas a bordo

Ocurrió en Centenario durante la noche del lunes. Bomberos pudieron intervenir a tiempo, al volver de un incendio.

La noche del lunes 23, Bomberos Voluntarios de Centenario regresaban de intervenir en un incendio en calle 7 al fondo, de la vecina localidad cuando se encontraron con una situación compleja en la zona del acceso de tierra donde se construye el puente definitivo de la isla El Porvenir, a la vera del río Neuquén .

Según informó Centenario Digital, una camioneta Ford Ecosport se encontraba a punto de caer a ese brazo del río Neuquén como consecuencia de una mala maniobra de quien la conducía que la dejó a punto a de desbarrancar.

Tras estabilizarla lograron retirarla del terraplén sin que todo se complicara aún más. Fue posibe gracias también a la intervención de Defensa Civil y del personal policial de la Comisaría Quinta.

Lo insólito de todo esto es que en el vehículo iban 10 personas en total, de acuerdo con lo que informaron las autoridades. El sector donde ocurrió este incidente no cuenta con iluminación y por lo general es transitado solo por propietarios de viviendas linderas que conocen el camino.

Misterio en Plottier: un vecino encontró un auto en el canal de riego

Un automóvil "apareció" adentro del canal ubicado en inmediaciones a las calles Reguero y Buenos Aires en la localidad de Plottier. El misterioso hallazgo ocurrió este lunes por la mañana. Un hecho similar ocurrió a una camioneta, que casi cae al río Neuquén en Centenario.

"Al auto lo vi frente al supermercado que esta cercano al canal. Cuando avisé a la policía me comentaron que el domingo ocurrió la caída", detalló un vecino en diálogo con Tu Noticia Neuquén.

auto en canal Plottier foto tunoticia Foto: gentileza Tu Noticia

"Desde la comisaría me dijeron que el dueño se va a hacer cargo de llamar a una grúa para sacarlo", señaló el hombre.

Según pudo averiguar LM Neuquén, el motivo del vuelco sería una discusión en el marco de una delicada situación de violencia intrafamiliar. Hasta la fecha, no hay más información sobre el siniestro.

Chocó el cordón, terminó con su auto sobre la vereda y lo abandonó

Hace menos de un mes, el conductor de un Peugeot 208 chocó el cordón cuneta y se subió a la vereda en la Avenida Olascoaga al fondo, a metros del balneario Río Grande.

El auto fue hallado prácticamente con uno de sus laterales sobre la vereda semanas atrás, en la intersección de Avenida Olascoaga con calle Tilcara, en la zona ribereña.

Según trascendió, se habría tratado de un siniestro con un único protagonista. Por motivos que se investigan, el conductor del Peugeot 208 color gris perdió el control y chocó contra el cordón de la vereda, lo que ocasionó visibles daños al vehículo.

Puntualmente, una de las ruedas delanteras quedó destruida, al igual que parte del guardabarros y el parabrisas delantero, que estalló por el impacto de uno de los airbags que se activó a raíz del choque.

Al parecer, el conductor iba acompañado por otra persona, pero se desconoce si alguno de los dos sufrió lesiones. La Policía no ha brindado detalles del hecho.

Lo cierto es que ambos habrían sido trasladados, por lo que el auto quedó abandonado en el lugar a la espera de ser retirado por la grúa, por lo que logró llamar la atención de unos cuantos vecinos al salir a la calle para iniciar la jornada.