Después de 45 años de espera, Senillosa al fin puede estrenar una escuela

El edificio fue inaugurado por el gobernador Rolando Figueroa. La obra permitirá descomprimir la creciente demanda en la localidad.

Luego de 45 años de atraso de obras escolares en Senillosa y con alta demanda de estudiantes, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de la localidad, Lucas Páez inauguraron la Escuela 369 de la localidad. La construcción se realizó en tiempo récord, comenzó en 2024 y culminó para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026 .

El gobernador adelantó que “no es la única escuela que vamos a inaugurar en Senillosa, sino que estamos trabajando con la escuela de Arroyito y ya anunciamos la ampliación de la Escuela Especial 21 ”. También destacó el trabajo conjunto al manifestar que “este Neuquén lo estamos haciendo entre todos”.

Del acto también participaron la ministra de Educación, Soledad Martínez; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi y representantes de la comunidad educativa.

La titular de la cartera educativa comentó que combinando las matrículas de “las dos escuelas primarias de Senillosa cobijan a 1.200 estudiantes, con lo cual esta obra representa un nuevo paradigma en infraestructura porque no venimos a levantar tráileres, sino que presentamos un edificio con las mejores condiciones”.

La escuela 369 “va a descomprimir la matrícula de las dos escuelas primarias y nos va a permitir recoger la matrícula de nuevos niños y niñas de una comunidad que crece”, manifestó Martínez.

Becas

En materia educativa, la ministra destacó “la promoción de las Becas Gregorio Álvarez, el aumento de las partidas presupuestarias, la garantía del transporte, la infraestructura educativa, la garantía salarial con el compromiso que ratificamos este año de seguir abonando el FONID con recursos propios”.

Por su parte, el intendente hizo un repaso retrospectivo por los 45 años de atraso en obras educativas y preguntó: “¿Dónde estuvo la mirada del Estado?, ¿dónde estuvo la mirada de los dirigentes que no ejecutaron una obra fundamental como una escuela? Esta obra marca un antes y un después en Senillosa”.

El jefe comunal subrayó la continuidad de obras en la localidad y subrayó “la licitación realizada la semana pasada para construir una escuela en Arroyito. La educación para nosotros es una prioridad, porque es el refugio de los sueños, el segundo hogar de muchos niños y jóvenes y una herramienta para construir una sociedad mucho más justa”.

La obra

La nueva escuela primaria se construyó en el barrio Aitue y tiene una superficie de 1.690 metros cuadrados cubiertos. El edificio funciona en una planta, con siete aulas teóricas y aulas especiales (música, informática, biblioteca y aula/espacio multiuso).

La semana pasada se licitó la construcción del nuevo edificio de la Escuela Primaria N°267 de Arroyito. Cinco empresas presentaron sus ofertas con un presupuesto oficial estimado en 3.500 millones de pesos. Tendrá una superficie de 931,11 metros cuadrados y se ejecutará en un plazo de 12 meses. La obra permitirá ampliar a más de 200 estudiantes la matrícula de la escuela, que hoy cuenta con 36.