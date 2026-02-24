Doble homicidio de Cutral Co: la decisión que tomó la justicia con los imputados

Según la hipótesis de la fiscalía, las víctimas circulaban en moto cuando fueron baleados desde un auto por los imputados.

El juez de Garantías, Ignacio Pombo, resolvió extender por dos meses la prisión preventiva de C.D.V. y J.J.C., acusados por el homicidio de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme en el barrio Nehuen Che de Cutral Co . La decisión se tomó tras el pedido formulado por el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Federico Cuneo.

Durante la audiencia, Cuneo sostuvo que se mantiene vigente el riesgo de entorpecimiento de la investigación . Recordó que, según la acusación, luego de cometer el hecho los imputados ocultaron el vehículo y las armas utilizadas. Además, señaló que no cuentan con domicilio fijo ni empleo estable. El representante fiscal planteó que la continuidad de la detención es necesaria para garantizar la realización del juicio y resguardar las declaraciones de los testigos.

Tras escuchar a las partes, el magistrado hizo lugar al planteo y prorrogó la medida cautelar por otros dos meses mientras avanza la etapa investigativa.

cutral co jovenes victimas Las víctimas Nicolás Piovesan y Junior Riquelme.

La hipótesis del hecho

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el conflicto se originó a partir de enfrentamientos previos entre dos grupos de jóvenes que se reunían en distintas viviendas del barrio. Por un lado, se encontraban las víctimas, Nicolás Piovesan y Junior Riquelme; por el otro, los imputados C.D.V. y J.J.C.

Según la reconstrucción oficial, el 23 de agosto de 2025 por la tarde, J.J.C. se trasladó en un automóvil dorado hasta la vivienda del grupo adversario y efectuó disparos de arma de fuego sin provocar heridos. En respuesta, Piovesan y Riquelme realizaron disparos en similares circunstancias, también sin causar víctimas.

Tres días después, el martes 26 de agosto alrededor de las 2 de la madrugada, Piovesan circulaba en una moto con Riquelme como acompañante cuando fueron perseguidos por un automóvil negro conducido por C.D.V., en el que también viajaba J.J.C. En ese contexto, según la acusación, los imputados efectuaron múltiples disparos contra las víctimas.

La fiscalía indicó que Piovesan recibió tres impactos en la espalda que atravesaron órganos vitales. Riquelme sufrió dos heridas de arma de fuego, una de ellas en el cuello, que resultó mortal. Ambos murieron en el lugar. Tras el ataque, los acusados se dieron a la fuga.

fiscalia cutral co

La calificación legal

El asistente letrado encuadró el hecho como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y uso de arma de fuego, en calidad de coautores, conforme a los artículos 80 incisos 2 y 6, 41 bis y 45 del Código Penal.

Cuneo sostuvo que los imputados actuaron con premeditación y en un contexto que impidió la defensa de las víctimas. La acusación quedó formalizada en la audiencia correspondiente y la investigación continúa en etapa preparatoria.

Otro intento de homicidio

En la misma causa, C.D.V. también fue acusado por un hecho anterior ocurrido el 17 de agosto, que se investiga como tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

De acuerdo con la imputación, cerca de la medianoche la víctima se encontraba en la vereda de su vivienda cuando C.D.V. se aproximó y efectuó entre cinco y seis disparos a corta distancia. Tres proyectiles impactaron en la víctima, que debió ser internada por la gravedad de las heridas.

Este hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor, según los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal. Un juez de garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal.

Con la prórroga de la prisión preventiva, ambos imputados permanecerán detenidos mientras se profundiza la investigación y se define la elevación a juicio.