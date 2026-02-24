Impacto político por una "remera de odio" contra el intendente de San Martín de los Andes

Carlos Saloniti se refirió a la campaña de sectores libertarios con una diputada provincial y un abogado local. "¿Cómo le explican a sus hijos esa remera?", cuestionó.

La política entró en la etapa donde el impacto vale más que el contenido, y el agravio y las frases de odio se usan como eje de una campaña que ya empezó. En San Martín de los Andes , esa lógica empieza a tomar forma, aunque en estos días ocurrió algo que sorprendió -por el tono- al intendente Carlos Saloniti .

“No odiamos lo suficiente a Saloniti” . La frase, que parafrasea al presidente Javier Milei y su ya conocido “ no odiamos lo suficiente a los periodistas” (replicada por libertarios y actuales autoridades de La Libertad Avanza en Neuquén) , fue utilizada en un encuentro político de un sector mileista que busca un lugar en la escena, de cara a las elecciones de 2027.

La foto que se difundió en las redes sociales no pasó desapercibida para nadie. Un grupo de personas, entre ellas el abogado de matrícula local Gustavo Fernández , se fotografió con la consigna estampada en el pecho. En una espoecie de descargo, el abogado a través de la cuenta de Instagram de Cumplir de esa localdiad puso "autoridades nos dejan en la miseria y se agarran de una remerita", cómo se ve que son corruptos e inútiles.

Cumplir San Martin de los Andes El descargo de los referentes libertarios de San Martín de los Andes por la remera con la consigna "no odiamos lo suficiente a Saloniti".

El trasfondo político incluye a la diputada provincial Brenda Buchiniz, presidenta del partido Cumplir, quien el año pasado tomó distancia de la senadora nacional Nadia Márquez tras no encontrar lugar en la estructura de La Libertad Avanza.

"Campaña de odio" contra Carlos Saloniti: qué dijo el intendente

El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Empleados de Comercio, pero antes, hubo un intento de hacerlo en el hotel del Instituto de Seguridad del Neuquén (ISSN), de acuerdo a lo indicado por fuentes.

Pero más allá del armado que suele hacerse para las publicaciones en redes sociales, y la metodología de campaña, el impacto del mensaje rozó lo personal.

Saloniti, habló con LM Neuquén y eligió un tono más medido y no se colocó en el rol de víctima, aunque admitió que la situación lo sorprendió y mucho, sobre todo porque hay vecinos locales conocidos que eligieron este tipo de "campaña de odio", pese a que para otro sector, solo se trata de un método.

“Lo primero es que me quedé perplejo, porque estoy acostumbrado a librar mis batallas porque cuando uno es intendente sabe que tiene que enfrentar situaciones”, señaló.

Lo que más le llamó la atención no fue el trasforndo de la crítica política -algo habitual en cualquier gestión- sino la construcción deliberada del mensaje.

“Hacer una remera, hay una premeditación de buscar esta frase y más allá del apellido, que me despojo de eso, la palabra más fuerte es el odio, que nunca lo ví, más viniendo de un sector que dicen que representan las ideas liberales”, sostuvo.

carlos saloniti san martin de los andes Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes. "Es triste que se use esto para hacerse conocido o para ganar una intendencia", dijo.

Para Saloniti, el problema de este tipo de campañla es que excede su apellido. “Ya esto no forma parte de una campaña política, si que esto se toma como virtud para hacer una campaña, y es gente que se tiene representación”, advirtió.

La frase, en la remera dijo, cruza una línea que hasta ahora en la política local se había respetado. “Siempre hemos tenido diferencias políticas con distintos partidos, pero siempre en un marco de respeto. Pero si uno quiere profundizar más… mi papá, mi hijo, mi hija también tienen el mismo apellido y eso está mal porque afecta, va más allá del chiste. Yo lo dejo de lado y trato de concentrarme en otra cosa, pero son luces que se prenden de lo que puede pasar con este sector”.

El impacto familiar fue uno de los puntos más sensibles. “¿Cómo se lo explican a sus hijos esa remera, que no odiemos tanto pero un poco sí que hace bien?”, se preguntó.

Sin dramatizar, reconoció que recibió numerosos mensajes y llamados. “No me victimizo y todo lo contrario, pero he recibido muchos llamados y mensajes de que quizá no podemos compartir estilos, pero ahí de imprimir una remera, venirte de Neuquén y hacer esto, creo que así no se construye una sociedad heterogénea”.

La escena también encendió una alarma sobre el clima político que se está gestando en San Martín de los Andes, donde el sector libertario tiene aspiraciones y empezó a desplegar la estrategia de campaña, en este caso, con frases expresamente de odio como márketing político.

Brenda Buchiniz- duputada- proyecto- Legislatura.jpg La diputada provincial por Cumplir, Brenza Buchiniz, se diatanció de Nadia Márquez, líder de La libertad Avanza en Neuquén. Ahora hace su propio camino en busca de instalar el espacio libertario en las elecciones de 2027. Gentileza Legislatura de Neuquén

“Gobernar es la tensión permanente, pero nunca esto”, afirmó. Y agregó: “Si uno se pone una remera así imaginate salir a hablar, es un absurdo y hay una mala intención”.

"Es triste hacerse conocido de esa manera"

Para el jefe comunal, el problema de fondo es cómo se debate después de instalar el odio como punto de partida. “Es partir de la base del odio y cómo te sentás en un debate. Es lo que no necesita la Argentina, ni San Martín de los Andes ni Neuquén. Unos ganan, otros pierden y seguimos siendo vecinos”.

En su reflexión final, sostuvo que busca despegarse del agravio personal y apuntar a algo más amplio. “Es triste que se use esto para hacerse conocido o para ganar una intendencia. La democracia está consolidada y no hacen falta esas cosas. Lo que pasó es tan absurdo y daño a la vez, es alimentar la antipolítica y el debate”.

El impacto viral del mensaje reemplazó la propuesta política y la remera abrió todo un debate, más allá del folclore de las campañas sucias. Es la de si el odio puede transformarse en consigna electoral y qué costo social tiene normalizarlo.