Adiós jeans wide leg: estos son los 3 pantalones que se imponen como tendencia en 2026

Estas nuevas alternativas se posicionan como las más elegidas por expertos. En detalle, cuáles son y cómo combinarlas.

Adiós jeans wide leg: estos son los 3 pantalones que se imponen como tendencia 2026

Las tendencias de moda e indumentaria se modifican todos los años, con una clara inclinación hacia un estilo más versátil, con prendas cómodas y que se adaptan a diferentes estilos. En este caso, los pantalones dejan de lado los populares jeans wide leg , y en su lugar aparecen tres opciones que se posicionan como las más elegidas por los especialistas.

Como sucede con la mayoría de los últimos cambios de moda, las nuevas propuestas suelen inspirarse en looks vintage, pero con un retoque moderno gracias a nuevos cortes, terminaciones y texturas que permiten armar diferentes outfits con las mismas prendas.

Anteriormente, el jean wide leg se había consolidado como uno de los más elegidos de la temporada. Se caracteriza por una pierna ancha desde la cadera hasta el tobillo , sin estrecharse en ningún punto del recorrido. Sin embargo, desde opciones amplias y relajadas hasta versiones de tiro alto con siluetas marcadas, la nueva temporada trae como tendencia tres modelos de pantalones clave para sumar al placard.

Uno de los más elegidos por expertos en moda e indumentaria son los pantalones sastreros relajados. Se caracteriza por tener un corte amplio y una caída fluida que otorga movimiento y comodidad. Sus modelos más seleccionados son los rectos, especialmente aquellos confeccionados con telas como lino o poliéster que mejoran la durabilidad.

Las modelos y las colecciones de moda suelen utilizarlos con todos neutros, aunque también son populares en verde y azul petróleo. Además, es ideal para combinar con camisas holgadas, musculosas básicas, blazers livianos y zapatillas urbanas.

como-llevar-pantalones-palazzo_11 Estos pantalones serán la nueva tendencia 2026

Por su parte, los pantalones cargo son otros muy elegidos en la actualidad, sobre todo gracias a la utilidad de sus bolsillos y la estética vintage que aportan. Su diseño se distingue por bolsillos laterales, cortes rectos o ligeramente oversize y los más comunes son los confeccionados en gabardina suave, algodón pesado o nylon texturado.

De este modelo existen versiones con cintura tiro alto, modelos de pierna ancha y variantes con elástico en los tobillos, habitualmente disponibles en paletas beige, tostado, verde militar y negro.

Finalmente, otro de los más elegidos es el pantalón de lino, una alternativa liviana y fresca, ideal para la temporada de primavera-verano. Esta tela se hizo muy popular hace algunos años, sobre todo con prendas como las remeras y las camisas. Se destaca por su material suave, con una textura ligeramente rústica y fresca para los días más calurosos.

meta_og ¿Cómo combinar cada uno de estos pantalones?

Esta prenda combina perfectamente con camisas oversized de la misma tela, remeras básicas, musculosas de algodón y sandalias de tiras finas, aportando un look más veraniego.

¿Cómo combinar cada uno de estos pantalones?

Por su parte, hay pantalones urbanos que también son muy bien valorados por los especialistas en moda e indumentaria. Entre ellos se destacan los jogger, una prenda que dejó de estar vinculada exclusivamente con la ropa deportiva y se convirtió en uno de los más populares para outfits urbanos,

Para saber qué tipo de pantalones utilizar en lugar de los jeans wide leg clásicos, es igual de importante prestar atención a la paleta de colores. Para estos predominan los tonos neutros, con telas livianas como el lino, ideal para días calurosos, junto con el algodón elastizado para quienes buscan más estructura.

Aunque cada uno de estos modelos cumple con la versatilidad de la moda actual, lo cierto es que cada uno de ellos se acopla mejor a diferentes contextos. Por ejemplo, los sastrenos en tonos neutros son más utilizados para looks formales, mientras que los urbanos suelen elegir los cargos amplios. Asimismo, el lino es el más elegido para llevar prendas frescas y soportar el calor.