Surgida en los 50, esta prenda combina comodidad, estilo y versatilidad, siendo ideal para la próxima temporada veraniega.

Los pantalones más buscados para este verano, una tendencia muy de los 2000: cuáles son y cómo usarlos

El mundo de la moda se renueva constantemente, y en muchas oportunidades reflotando estilos clásicos que en algún momento marcaron época. Esto parece suceder de cara a la temporada de verano 2026 con los pantalones Capri , que volverán a ser protagonistas para revolucionar los looks.

Compacta, elegante y versátil, esta prenda que nació en la década de los 50 y fue furor en el inicio del 2000 está lista para convertirse en un imprescindible en los armarios de fashionistas, profesionales y amantes de la comodidad por igual.

El Capri es un tipo de pantalón que, típicamente, llega hasta la mitad de la pantorrilla, justo debajo de la rodilla o a la altura del tobillo, dependiendo de la moda del momento. Se distinguen por su corte ajustado y su tiro medio o alto , aunque en la actualidad existen diversas variantes en cuanto a su diseño y longitud. Como característica principal, ofrecen una silueta elegante y cómoda , ayudando a realzar la figura y otorgar un aspecto fresco y sofisticado, especialmente cuando se usan en climas cálidos.

capri El pantalón Capri permite múltiples combinaciones.

Su origen se remonta a la década de 1940 y 1950, momento en el que la diseñadora italiana Sonja de Lennart popularizó la prenda en Europa. Sin embargo, fue en la década de 1960 cuando alcanzaron gran auge de la mano de famosas figuras como Jacqueline Kennedy y Audrey Hepburn, quienes los lucieron en los eventos más glamorosos y cotidianos, consolidando su estatus como símbolo de elegancia y comodidad.

El nombre "Capri" proviene de la Isla de Capri en Italia, un lugar asociado con el glamour y la sofisticación mediterránea. Desde entonces, esta prenda evolucionó y se adaptó a las distintas tendencias de moda sin perder su esencia de comodidad y estilo chic. En los últimos años, los diseñadores recuperaron su imagen clásica, pero con toques modernos que los hacen adecuados para todas las edades y estilos de vida.

Por qué los pantalones Capri serán tendencia en el verano 2026

Su vuelta a los looks veraniegos obedece a varias tendencias globales que buscan combinar estilo y comodidad. Por un lado, la necesidad actual de prendas versátiles que puedan usarse tanto en situaciones formales como informales reflotaron a estos pantalones que se adaptan a múltiples ocasiones.

capri3 Distintas alternativas para lucir pantalones Capri.

La posibilidad de combinarlos con diferentes prendas -desde camisetas básicas, blusas de seda, hasta chaquetas cortas- los posicionan como un elemento clave para crear looks frescos y sofisticados.

Por otra parte, la moda de los años 60 y 70 sigue vigente, y el resurgir de estilos retro en la moda actual colocaron a los Capri en el centro del escenario. La nostalgia combinada con un toque de modernidad hace que estos pantalones sean un must en la próxima temporada de verano.

Por qué usar pantalones Capri en el verano 2026

Uno de los principales beneficios de los pantalones Capri es su comodidad. Al ser cortos, permiten mayor libertad de movimiento y una mejor ventilación en días calurosos, ayudando a mantener un cuerpo fresco. Además, su silueta ajustada favorece a diversos tipos de cuerpos, resaltando las piernas y alargando la figura.

capri2 Cómodos y frescos, los pantalones Capri son ideales para el verano.

Por otra parte, los Capri son prendas muy versátiles y fáciles de combinar, aptas tanto para el trabajo, una salida casual o una tarde en la playa. También ofrecen una excelente base para combinar con accesorios llamativos, zapatos de tacón o sneakers, creando diferentes estilos según la ocasión.

Otra ventaja importante es su facilidad para adaptarse a distintos estilos, incluyendo el bohemio, deportivo, elegante o casual. De esta manera, permiten a quien los use experimentar con su look sin perder la esencia de comodidad y elegancia.