Carla Peterson se mostró al natural y se sumó de tendencia de publicar fotos sin una gota de maquillaje

La actriz compartió imágenes de su viaje a Italia con amigos. En detalle, su carrera y sus últimas grandes apariciones.

Carla Peterson se mostró al natural y se sumó de tendencia de mostrarse sin una gota de maquillaje

Carla Peterson es considerada una de las actrices más importantes de las últimas décadas en Argentina. Ahora, se sumó a la tendencia de mostrarse al natural y sin maquillaje y generó revuelo en su cuenta de Instagram, donde posee más de 1,5 millones de seguidores.

Con éxitos en teatro, novelas, series y películas, fue elegida para participar en los últimos proyectos nacionales, tales como El Eternauta, Terapia alternativa y Blondi, entre otras.

Dentro del mundo del espectáculo, lo más común es ver a los actores y actrices maquillados y montados para diferentes entregas de premios, eventos y presentaciones.

Sin embargo, con el avance de las redes sociales empezaron a compartir momentos más íntimos y personales. En esta ocasión, Carla Peterson publicó varios posteos mostrándose completamente al natural y sin maquillaje, uniéndose a la tendencia " clean face" que también utilizaron otras celebridades internacionales como Pamela Anderson y Cecilia Bolocco.

La actriz mostró la intimidad de su viaje a Italia con familia y amigos en su cuenta personal de Instagram, donde posee más de 1,5 millones de seguidores. El posteo posee más de 14.000 likes y recibió comentarios de otros artistas como Juan Minujin y Griselda Siciliani, entre otros.

Los inicios de Carla Peterson en la actuación

Su pasión por la actuación surgió desde chica, a pesar de que ninguno de sus padres estaba vinculado con el rubro artístico: su papá, Damián, fue piloto en la Fuerza Aérea Argentina, mientras que su mamá, María Rosa, se dedicó a la abogacía.

Luego de finalizar el secundario probó suerte en carreras como Publicidad y Turismo y Abogacía, pero rápidamente fueron descartados. Con el tiempo, su padre la obligó a hacer el curso de azafata, que culminó con la nota más baja posible.

A los 18 se mudó unos meses a Nueva York y a Los Ángeles para tomar clases de danza, y años más tarde tuvo sus primeras apariciones en éxitos de la época como Verano del 98, EnAmorArte y Son amores, entre otros.

Años más tarde, su curso de azafata le serviría para interpretar a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera: Mey, una azafata que perdió su fortuna tras la quiebra de una financiera en la novela Guapas.

Su participación en El Eternauta

Carla Peterson formó parte de la última gran obra argentina a nivel mundial: la serie de El Eternauta en Netflix, adaptación de la historia creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López en 1957.

El proyecto estuvo liderado por Bruno Stagnaro, inspirado en el cómic original. Para poder adaptar a rajatabla las viñetas del libro, la serie contó con un amplio equipo de guionistas: Ariel Staltari, Gabriel Stagnaro, María Alicia Garcías y Martín Wain, además del propio director.

Peterson es una de las protagonistas de la serie interpretando a Elena, la esposa de Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín. Además, el elenco principal estuvo compuesto por César Troncoso como Alfredo Tano Favalli, Andrea Pietra como Ana, Ariel Staltari como Omar y Marcelo Subiotto como Lucas Herbert.

Eternauta Netflix Carla Peterson: su participación en El Eternauta

"Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas en sus casas", detalla la sinopsis oficial de la serie.

La miniserie de seis episodios llegó a la plataforma de streaming el 30 de abril de este año y abarca la primera parte del libro. Rápidamente se convirtió en un éxito mundial y se ubicó como lo más visto de Netflix durante semanas, lo que llevó a una confirmación para una segunda temporada, aún sin fecha oficial.