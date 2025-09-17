La confesión sexual sin filtros de Nancy Pazos

La periodista hizo fuertes declaraciones sobre su vida sexual y dio consejos a la sociedad. Su pasado como amante y su relación abierta.

La periodista Nancy Pazos se sometió a una entrevista con el medio Infobae y reveló su lado más pasional y sexual en la vida con fuertes revelaciones que sorprendieron al conductor del ciclo Rulo Schijman , quien rápidamente fue sorprendido por las respuestas de Pazos .

En el inicio de la entrevista reveló que ella atraviesa una relación abierta a distancia con una persona que vive en Carmen de Areco y con la cual se encuentra de viernes a lunes. Acto seguido afirmó que es una persona sexual y sorprendió al conductor con una propuesta: "Lo podés probar" , dijo entre risas.

Más tarde hizo declaraciones de cómo vive las relaciones amorosas: "La verdad que la palabra fidelidad nunca estuvo en mi diccionario , en términos tradicionales. Tuve dos épocas en mi vida en las cuales... La primera en realidad era chica y estaba muy aturdida por los mandatos sociales. La segunda porque empecé a tener hijos y como que no me daba para otra cosa, ¿se entiende? Pero en general siempre fui bastante abierta en ese sentido", confesó.

Y continuó: "Hoy, por ejemplo, estoy re tranquila. Coqueteo si me escriben por Instagram y me divierto. Me parece que está dentro del rango de lo lógico. Hay muchos tipos que son muy absurdos y te mandan las fotos de sus zonas… ¿Viste que los hombres se automasturban mandándole a las mujeres sus zonas pudendas? Yo los cargo, les digo: “¡Ay! Mi amor, pero ponele algo al lado porque en primer plano son todos grandes" (risas). Me divierto, en vez de ofenderme decir: “¡Ay! ¿por quién me has tomado?".

Más tarde, y ante las preguntas del conductor que por momentos expresaba sorpresa por las respuestas, Pazos contó: "Para mí la sexualidad es algo principal en mi vida. Si vos me preguntás cuándo me masturbé por primera vez, no me acuerdo. Tendría cuatro o cinco años. ¿Entendés?".

Por otra parte reveló cómo aceptan sus hijos estas declaraciones públicas que realiza: "Bueno, tienen que aprender que las mujeres somos tan libres como los hombres. Yo hablo de sexo con ellos en la medida que me permiten. Mis enseñanzas a los más jóvenes son dos. A las mujeres les digo: “Usála que no se gasta y no tengás prurito”. A ver, yo estoy hablando todo esto y parece que yo hubiera tenido... 8950 hombres y no fue así. Y a los varones lo que siempre les digo, sobre todo a los que recién están iniciando, los más jóvenes, mi enseñanza es: “No penetres a una mujer antes de hacerla acabar”. Porque el varón, por tener todo afuera, es mucho más sencillo de llegar al clímax. Y además porque, en general, el varón siempre se tocó más en la vida que una mujer, habitualmente. La mujer tiene otros tiempos. El varón llega recontra arriba, que quizás ha visto 80 mujeres en el colectivo o donde sea, ¿me entendés? (risas) Y llega y, en general, son como bastante... Sobre todo los chicos más jóvenes".

Mariana Brey tildó de "golpista" a Nancy Pazos tras la cadena nacional de Milei

La cadena nacional del presidente de la Nación Javier Milei para presentar el Presupuesto 2026 despertó un sinfín de comentarios y opiniones diversas, generando en algunos casos fuertes encontronazos de personas con opiniones totalmente opuestas entre si. Fue el caso de las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey que tuvieron un duelo de opiniones picantes.

Todo sucedió en vivo durante el programa A la Barbarossa que se emite por Telefe, lugar en el que ocupan el rol de panelista. En medio del análisis de las palabras del presidente durante el discurso que duró 15 minutos, el diálogo se tensó a punto tal que Brey, más identificada con el oficialismo, tildó a Pazos de pertenecer a la "oposición golpista". Esa frase desató un escándalo.

Cómo fue el fuerte diálogo durante el programa

Mariana Brey: Porque si no, de verdad, creo como Analía, nada nos viene bien, o sea, nunca estamos conformes, siempre hay algo para quejarse, digo. ¿Qué hubiese dicho? “Que les voy a dar”, no sé, el doscientos por ciento de inflación y no lo puede pagar. Está diciendo qué es lo que puede llegar a pagar en función de lo que él considera que puede ser la inflación. Digo, también hubo un montón de cosas que sí sucedieron este año, que cuando, eh, por ejemplo, cuando levantó el cepo era: “No, la inflación”... Y no pasó nada con la inflación cuando levantó el cepo.

Nancy Pazos: No levantó el cepo.

Brey: Sí, levantó el cepo, bueno, siguen negando la realidad, no importa. Digo... Lo cito como ejemplo.

Nancy Pazos: No te permito faltar al respeto. No levantó el cepo porque si hubiera levantado el cepo, no te..

Brey: Sí, por eso vos podés ir a comprar... Por eso podés comprar directamente en el banco...

Pazos: La persona. Pero los que más compran son las empresas.

Brey: Levantó el cepo, que vos no lo quieras ver es otra cosa. Como tampoco podés ver que lo de ayer fueron buenos anuncios.

Georgina Barbarossa: Paren, paren. ¿Por qué no hablan de a uno?

Analía Franchín: Perdón, si vos te metés en un lugar a comprar dólares, podés comprar dólares.

Pazos: una persona humana... A ver, chicos

Franchín: Sí, una persona humana.

Pazos: Está bien, pero el ochenta por ciento no puede.

Brey: En breve un robot, quizá. No lo sabemos, pero...

Pazos: No, mi amor. Pero el ochenta... El ochenta...

Franchín: Después, otra cosa es que tengan la capacidad para comprar dólares. Si vos te metés ahora a las diez en Home Banking, podés comprar dólares.

Pazos: Claro, el ochenta por ciento de los dólares que se compran y se venden, los compran y venden empresas.

Franchín: Eso es otra cosa.

Pazos: Bueno, eso es el cepo, mi amor.

Franchín: No, no, perdóname. Antes no te permitían comprar dólares, ¿no?

Pazos: A los seres humanos... Eh, el que más hizo cepo en la Argentina fue Macri, ¿está claro? Macri hizo el cepo mayor en este país.

Brey: Está bien, pero lo inventó Boudou, lo inventó Cristina, tu gobierno lo inventó.

Brey: Exactamente. Macri lo levantó y lo tuvo que volver a poner.

Barbarossa: Está bien, pero se pueden comprar dólares.

Brey: Sí, pero no es la discusión, lo pongo como ejemplo, lo pongo como ejemplo...

Pazos: No, la discusión es que en realidad el gobierno parte de falacias. Una de las falacias es que se salió del cepo. No se salió del cepo porque se sale del cepo cuando vos liberás el dólar para todos y no puede liberar el dólar porque están perdiendo dólares todo el tiempo. Entonces, ellos saben que los seres humanos...

Barbarossa: Paren, paren. Chicos, paren. Paren. ¿Pueden hablar de a una?

Brey: En ese momento que cuando se levanta el cepo, eh... Automáticamente, automáticamente lo que se salió a decir era, este: “No, la inflación se iba a disparar, o sea, esto era todo una mentira, era para tapar no sé qué”. Digo y la inflación se mantuvo y estuvo en 1,9%, 2.

Pazos: ¿A costa de qué, Mariana? ¿A costa de qué? ¿Por qué perdió las elecciones?

Brey: Ay, qué difícil.

Pazos: Pero ¿a costa de qué? Tenés que preguntarte. Tenés que preguntarte: ¿a costa de qué?

Brey: ¿A costa de qué va a ser? Porque vos hacés futurología. Vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, 2027...

Pazos: Como supe quién iba a perder las elecciones y como supe que iba a ganar Milei.

Brey: También creés que después de octubre esto se va... Si es que llega octubre. Porque para vos es el peor gobierno y está en el peor momento. Yo te escuché decirlo.

Pazos: No, yo no dije... Yo dije: “Es el peor momento. Es el peor momento, totalmente. Es el peor momento”.

Brey: Como está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda llegar en lo posible octubre, pero si llega octubre, que no llegue al 2027 y terminarlo.

Pazos: La principal, te voy a contar, la principal oposición

Brey: Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista, disculpame, que no quiere que el presidente termine... No quiere que el presidente termine su mandato.

Pazos: ¿Vos me estás diciendo golpista a mí?

Pazos: No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista.

Barbarossa: ¡Nooo! No, no.

Pazos: Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa.