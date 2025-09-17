El motivo por el que Mirtha Legrand podría no ir a los Martín Fierro

La conductora está ofendida por no estar nominada en la terna de conducción y su presencia en el evento está en riesgo.

Con dos Martin Fierro de Brillantes y otros tantos a su carrera en la televisión, Mirtha Legrand no quedó nominada en la terna a conducción femenina en la premiación de los Martín Fierro 2025.

El gesto de APTRA no cayó nada bien a la diva de los almuerzos que se mostró enojada con Luis Ventura y la decisión tomada. Fue Carlos Monti que en su programa MBA (Tv Pública) dio a conocer una conversación que tuvo con la conductora.

“ Nominaron al programa, pero no a mí. Injusto, ¿no? Yo estoy mejor que nunca . Hice muy buenos programas con invitados, conduzco sola, sin colaboradores y trato cinco temas distintos. Es muy difícil y complicado estudia cinco temas diferentes en cada emisión”, sostuvo La Chiqui enojada por no estar en la terna.

Aunque su programa La Noche de Mirtha sí está nominado como Interés General, la conductora reconoció en ese diálogo con el periodista que, pese a los premios ganados y a los reconocimientos, le importa seguir compitiendo. “Por supuesto que sí, tengo muchos Martín Fierro, pero me esfuerzo cada año y siento que merezco estar nominada”.

Lo cierto es que la ceremonia será el próximo 29 de septiembre con transmisión de Telefe y la conducción de Santiago del Moro y, por el momento, se desconoce si Mirtha dirá presente y será parte de la gran noche de la televisión.

Georgina Barbarossa también se calentó

Los premios Martín Fierro lanzaron las nominaciones en la televisión argentina con ciertas decisiones que generaron polémica por distintos personajes de los medios de comunicación que entendían deberían ser parte de las nominaciones pero terminaron quedando afuera de la consideración por APTRA. Una de las situaciones se dio con Georgina Barbarossa quien no ocultó su dolor por no ser nominada como conductora femenina.

"Yo no tengo ningún Martín Fierro como conductora. Y ahora ni nominada estoy”, dijo mientras felicitaban a Pia Shaw que fue una de las tres nominaciones que tuvo el programa. Luego, agregó: “Les quiero preguntar lo siguiente. El día que me lo den post mortem, ¿va a ir todo el equipo a recibirlo? Pues yo voy a estar en otro plano. O viste cuando después aparecen todos los muertitos, ahí va a aparecer mi cara. Ahí ustedes todos ustedes tienen que estar parados diciendo: ‘Dios quiso’”, agregó dejando en evidencia su enojo.

Georgina.jpg Georgina Barbarossa

Por otra parte la panelista Analía Franchín dijo: “Voy a decir algo políticamente incorrecto. Chicos, hay algunos nombres que no entendés de ninguna manera... No voy a nombrar. Cada uno sabrá en su casa, pero realmente hay nombres casi que están obligados a estar nominados. Chicos, please”. Más tarde, en forma de consuelo, la conductora recibió por parte del equipo de trabajo un ramo de flores.

En diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a través del móvil, Georgina afirmó: “Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”. Sumado a esto dijo: “Yo me hubiese puesto, nada más. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora, es insólito e injusto”.

“Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecables, después de tres años de programa. Estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada”, dijo y afirmó que irá al evento a acompañar a sus compañeros: “Voy a ir porque está nominado el programa, por Pía Shaw que la amo y por Robertito. Fueron raras las ternas este año”.