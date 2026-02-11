Alejandro Fantino le ganó un juicio a Mirtha Legrand y se supo qué hizo con el dinero

La conductora y su producción debieron pagar una suma millonaria tras las acusaciones de Natacha Jaitt al conductor por abuso y corrupción de menores.

Mirtha Legrand perdió una batalla judicial contra Alejandro Fantino quien recibió una millonaria suma. El conductor resultó favorecido en una demanda iniciada años atrás contra La Chiqui y su producción.

Todo se remonta a una participación de Natacha Jaitt al programa de Mirtha. Allí realizó graves acusaciones públicas en relación con una causa de abuso y corrupción de menores vinculada al fútbol donde mencionó al periodista. Fantino se sintió aludido y decidió acudir a la Justicia e iniciar acciones legales en el fuero civil.

Tras un proceso que se extendió durante años y siempre bajo un perfil fuera de lo mediático, el falló determinó que se debía abonar una suma millonaria al conductor.

Pese a las disculpas públicas de la conductora en diciembre del 2025, la justicia actuó y benefició a Fantino quien recibió 13 mil dólares y, según contó Ángel de Brito, donó en su totalidad a un hospital de su San Vicente, su ciudad santafesina natal.

“Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y a su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, había dicho la Chiqui en aquel entonces.

De Brito le dice “no” a la Chiqui Legrand

Luego de que saliera a la luz una fuerte interna que involucra a Jimena Monteverde y su salida del programa de Mirtha Legrand, ahora se conoció que Ángel de Brito habría rechazado una invitación para sentarse en la histórica mesa. Esta situación que no habría caído nada bien en la producción del programa de la diva.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde detalló cómo se dieron los hechos. “El viernes pasado se grabó el programa de Mirtha como siempre y me enteré de que habían invitado a un conductor que finalmente rechazó la propuesta”, comenzó contando el periodista, manteniendo el misterio en un primer momento. Etchegoyen explicó que se trataba de una figura que había hablado públicamente sobre la posibilidad de ir al programa junto a Pía Shaw, quien estuvo invitada el fin de semana pasado, incluso al aire de su propio ciclo. “Hablaron de la posibilidad de ir juntos al programa de Mirtha, todo al aire del programa que hago mención”, agregó.

Angel Ángel de Brito

Sin rodeos, el periodista confirmó que el invitado en cuestión era Ángel de Brito. “El fin de semana pasado lo rechazó. Lo invitaron y dijo que no, y no fue por sus vacaciones, que arrancaban recién el sábado”, aseguró. Según explicó Etchegoyen, todo se originó cuando Ángel manifestó en Bondi, su canal de streaming, que le gustaría participar de la emblemática cena de la Chiqui. “La producción de Mirtha estaba viendo el programa y tomó nota de esa charla con Pía Shaw. A partir de eso lo invitaron formalmente, antes de que se fuera de vacaciones”, detalló.

Sin embargo, pese a su entusiasmo, el conductor de LAM habría declinado la propuesta en privado. El motivo, según trascendió, habría sido una cuestión de horarios. “Me cuentan que era imposible llegar a las 15 a la grabación del programa de Mirtha porque Ángel termina su programa de streaming a las 14.30”, explicó Etchegoyen.

Para cerrar, el periodista sembró dudas sobre la versión oficial y sumó una cuota de picante al relato. “Lo que sí me llamó la atención es que lo propongan al aire y luego Ángel, en todo su derecho, diga que no por una cuestión de horarios”, expresó, dejando entrever que el verdadero trasfondo de la decisión de Ángel de Brito podría responder a otro motivo.