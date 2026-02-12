Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand en este Día de los Enamorados

Se viene una edición especial de La Noche de Mirtha este sábado a partir de las 21:30.

Mirtha Legrand se prepara para recibir a grandes invitados este sábado 14 de febrero, en el Día de los Enamorados , a partir de las 21:30 en una mesaza en la que el amor será el plato, y el tópico, principal.

En una nueva edición de La Noche de Mirtha, la diva estará acompañada por Luis Luque y Silvia Kutika, quienes están juntos hace más de 30 años. Aquí contarán cómo nació su amor y cuál es el secreto para mantener la llama durante tantos años. También, recibirá a otra de las parejas más reconocidas del medio: Boy Olmi y Carola Reyna, quienes formalizaron su relación en 1994 llegando a ser casi un emblema en las redes.

El último en sentarse en la mesa será Héctor Maugeri, el ex director de Caras, recientemente desvinculado de la editorial Perfil. Sin dudas, un programa que estará atravesado por el amor y las relaciones de pareja.

Por otro lado, luego de que Mirtha Legrand la despidiera en vivo y se mostrara triste por la abrupta salida, fue Juan Etchegoyen quién reveló en sus redes que Jimena Monteverde estaría presente en las grabaciones del ciclo. "Urgente. Jimena Monteverde grabará día viernes el programa de Mirtha Legrand", reveló el periodista en su cuenta oficial de X luego de que la misma chef aclarara que aún estaba intentando arreglar los horarios con El Trece.

Pero eso no fue todo, ya que Juan Etchegoyen también confesó que Jimena Monteverde ya no estaría presente durante todo el ciclo de Mirtha Legrand: "Solamente presentará el primer plato y luego se irá a hacer EN VIVO su ciclo en la pantalla de el trece".

Alejandro Fantino le ganó un juicio a Mirtha Legrand y se supo qué hizo con el dinero

Mirtha Legrand perdió una batalla judicial contra Alejandro Fantino quien recibió una millonaria suma. El conductor resultó favorecido en una demanda iniciada años atrás contra La Chiqui y su producción.

Todo se remonta a una participación de Natacha Jaitt al programa de Mirtha. Allí realizó graves acusaciones públicas en relación con una causa de abuso y corrupción de menores vinculada al fútbol donde mencionó al periodista. Fantino se sintió aludido y decidió acudir a la Justicia e iniciar acciones legales en el fuero civil.

Tras un proceso que se extendió durante años y siempre bajo un perfil fuera de lo mediático, el falló determinó que se debía abonar una suma millonaria al conductor. Pese a las disculpas públicas de la conductora en diciembre del 2025, la justicia actuó y benefició a Fantino quien recibió 13 mil dólares y, según contó Ángel de Brito, donó en su totalidad a un hospital de su San Vicente, su ciudad santafesina natal.

“Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y a su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, había dicho la Chiqui en aquel entonces.