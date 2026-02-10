Por qué Ángel de Brito se negó a ir a la mesa de Mirtha Legrand

Juan Etchegoyen reveló los detalles de la negativa del periodista a la producción del programa de la Chiqui.

Luego de que saliera a la luz una fuerte interna que involucra a Jimena Monteverde y su salida del programa de Mirtha Legrand , ahora se conoció que Ángel de Brito habría rechazado una invitación para sentarse en la histórica mesa. Esta situación que no habría caído nada bien en la producción del programa de la diva.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde detalló cómo se dieron los hechos. “El viernes pasado se grabó el programa de Mirtha como siempre y me enteré de que habían invitado a un conductor que finalmente rechazó la propuesta”, comenzó contando el periodista, manteniendo el misterio en un primer momento. Etchegoyen explicó que se trataba de una figura que había hablado públicamente sobre la posibilidad de ir al programa junto a Pía Shaw, quien estuvo invitada el fin de semana pasado, incluso al aire de su propio ciclo. “Hablaron de la posibilidad de ir juntos al programa de Mirtha, todo al aire del programa que hago mención”, agregó.

Sin rodeos, el periodista confirmó que el invitado en cuestión era Ángel de Brito. “El fin de semana pasado lo rechazó. Lo invitaron y dijo que no, y no fue por sus vacaciones, que arrancaban recién el sábado”, aseguró. Según explicó Etchegoyen, todo se originó cuando Ángel manifestó en Bondi, su canal de streaming, que le gustaría participar de la emblemática cena de la Chiqui. “La producción de Mirtha estaba viendo el programa y tomó nota de esa charla con Pía Shaw. A partir de eso lo invitaron formalmente, antes de que se fuera de vacaciones”, detalló.

Sin embargo, pese a su entusiasmo, el conductor de LAM habría declinado la propuesta en privado. El motivo, según trascendió, habría sido una cuestión de horarios. “Me cuentan que era imposible llegar a las 15 a la grabación del programa de Mirtha porque Ángel termina su programa de streaming a las 14.30”, explicó Etchegoyen.

Para cerrar, el periodista sembró dudas sobre la versión oficial y sumó una cuota de picante al relato. “Lo que sí me llamó la atención es que lo propongan al aire y luego Ángel, en todo su derecho, diga que no por una cuestión de horarios”, expresó, dejando entrever que el verdadero trasfondo de la decisión de Ángel de Brito podría responder a otro motivo.

“Violento y misógino”: la furia de María Fernanda Callejón contra Ángel de Brito

María Fernanda Callejón quedó envuelta en un escándalo cuando Ángel de Brito aseguró que en América “nadie la quiere”. La panelista de La Mañana con Moria (El Trece) estalló cuando se enteró de los dichos del conductor y no se calló nada. Enfurecida, apuntó contra De Brito y lo acusó de violento y misógino. “Vos tenés un problema personal conmigo desde hace muchos años y la verdad que esta guerra que me planteás no la entiendo”, dijo Callejón en el programa que conduce Moria Casán.

Embed - ÁNGEL DE BRITO VS. MARÍA FERNANDA CALLEJÓN: FURIOSO DESCARGO DE LA ACTRIZ PORQUE LA TRATÓ DE "GAGÁ"

Lejos de frenar el conflicto, la exvedette fue por más y dejó ver que el conductor se maneja así en el mundo del espectáculo. “Este señor trata de instalar permanentemente que yo soy mala persona, mala compañera, fracasada, que no valgo ni un mango. Me decís gagá, te metés con mi edad y con mi persona. Y eso es misoginia”, lanzó.

Aún más molesta, Callejón recordó que fue ella quien lo acompañó cuando Ángel no era famoso. “Te conocí cuando no eras nadie. Te defendí en momentos difíciles y después me llamabas como “Angelita””, sostuvo. Cansada de los tratos del conductor para con ella, lanzó sin rodeos: “más que misoginia, esto ya es violencia. ¿Quién sos vos para desvalorizarme y decir que no valgo un peso?”.

“Me enteré por un pajarito que le dijiste a Moria que me calle la boca. A mi nadie me calla la boca, y menos que menos un hombre”, sumó y señaló que en medio de la polémica con su expareja Ricky Diotto, el conductor se puso del lado de este “en el peor momento de nuestra vida” y “eso no se hace”.