¿Se sabe el nombre?: qué dijo Ricardo Darín sobre el nacimiento de su nieto

Ursula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres por primera vez. El actor instalado en España charló y dio detalles del nacimiento.

Ursula Corberó y el Chino Darín fueron padres por primera vez y la noticia se conoció a través de un programa de la televisión española. El nacimiento se produjo en Barcelona, donde la actriz cursó la etapa final del embarazo, pese a que durante los últimos meses habían circulado rumores que ubicaban el parto en Buenos Aires o Madrid.

Por el momento, la pareja no dio detalles públicos ni trascendieron datos como el nombre o la fecha exacta. Sin embargo, quien habló con los medios argentinos fue nada más y nada menos que el abuelo del bebé, Ricardo Darín, quien junto a su esposa se encuentra en España.

“Todos están muy bien por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona. Creo que a las 11 y algo. El bebé es precioso y está muy bien . La madre también está muy bien. Todos muy felices. Un abrazo para todos”, escribió en un mensaje que mandó a Luis Bremer en Desayuno Americano (América).

El actor tampoco dio detalles sobre el nombre elegido para el bebé y hay mucha expectativa por conocer cómo se llama el primer hijo de Úrsula Coberó y Chino Darín.

Corberó había confirmado la noticia de su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una postal íntima en redes sociales y una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto no es IA”.

Este fin de semana, un video de la protagonista de La casa de papel paseando junto a su suegro, Ricardo Darín, se había vuelto viral en las redes sociales.

La historia de amor de Ricardo Darín y Úrsula Corberó

El romance entre el Chino Darín y Úrsula Corberó comenzó en 2015, cuando coincidieron en el rodaje de La embajada, la ficción española que marcó el inicio de su vínculo.

En ese momento, él empezaba a expandir su carrera en Europa y ella aún no había alcanzado la proyección internacional que le daría La Casa de Papel, pero entre escenas y jornadas de grabación nació una relación que con el tiempo se consolidaría.

Tras el final del rodaje, atravesaron una etapa de idas y vueltas entre la Argentina y España. El Chino regresó al país, pero viajaba con frecuencia para reencontrarse con la actriz. La distancia no fue un obstáculo: al contrario, fortaleció un vínculo que siempre eligió la discreción y el bajo perfil frente a la exposición mediática.

Con los años, dieron pasos firmes. Se instalaron juntos en Barcelona, compartieron proyectos y también momentos familiares, como la primera visita de Úrsula a la Argentina, donde fue recibida por el clan Darín. Incluso, Ricardo no dudó en elogiarla públicamente, y las postales familiares confirmaron la integración total de la actriz española al círculo íntimo.

Lejos de los escándalos y con una presencia pública medida, construyeron una relación sólida basada en el compañerismo y la admiración mutua. “Lo más lindo de España es ella”, llegó a decir el actor en una alfombra roja, dejando en claro el lugar central que ocupa en su vida.

A una década de aquel primer encuentro, la historia sumó su capítulo más feliz: la llegada de su primer hijo. La pareja, que siempre defendió su intimidad, atraviesa así una nueva etapa marcada por la maternidad y la paternidad, coronando un amor que creció paso a paso y hoy se consolida en familia.