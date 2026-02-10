El video viral de María Becerra como bombera voluntaria en Perú

La cantante vivió una experiencia en primera persona durante su visita al país. El video del momento.

María Becerra no para de sorprender en las redes sociales con acciones que no pasan desapercibidas. Desde su nuevo look con un rapado en el costado izquierdo de su pelo, hasta donaciones a los cuerpos de voluntarios que trabajan en la Patagonia argentina para combatir el fuego que ha quemado miles de hectáreas. Así de variopinto han sido los últimos días de la cantante.

Cuando parecía que no había más novedades, la artista irrumpió en las redes sociales con un video producido donde despertó un sinfín de comentarios a su favor. Es que en colaboración con un artista peruano, María compartió un video titulado "Un día siendo bombero con María Becerra " .

Sorpresivamente, las imágenes mostraron a la cantante integrando el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú la mostraron enfocada en el rol que ocupó realizando la rutina de entrenamiento y con el trabajo correspondiente a la tarea que realizan quienes se dedican a ser parte del cuartel.

La artista se mostró con el uniforme correspondiente y feliz por vivir en primera persona el arduo trabajo de los bomberos. Una forma de humanizarse aún más en medio de la vorágine que conlleva la fama que arrastra por su exitoso presente a nivel laboral en la industria de la música.

“Para que veas, en la próxima emergencia te rescato yo”, dijo María y destacó en partes de la publicación el trabajo que realizan los bomberos.

Qué se hizo María Becerra que despertó la sorpresa de sus fans

María Becerra sorprendió en las redes sociales con un giro inesperado en su figura que generó elogios y críticas por parte de sus millones de seguidores. La artista consagrada en el mundo por sus cualidades para cantar logró una gran repercusión por un cambio estético.

A través de la cuenta de Instagram de su peluquero (ezequiiellrojas), la artista dejó trascender su nuevo look que le da un aspecto más urbano, al estilo de sus creaciones musicales con las que brilla a diario en la industria musical. En dicha publicación la artista comentó con un particular mensaje para la persona contratada: "El unoooooo", escribió.

En una de las dos imágenes publicadas se muestra que el look consta de un rapado en el costado izquierdo de su cabeza, mostrando un formato degrade como se utiliza habitualmente, y en abundancia, en masculinos. En los comentarios una gran parte de fanáticos destacaron cómo impactó en su imagen el corte: "Cómo en los viejos tiempos amor! Hermosaaa", "Otra vez, la mari del 222", "la más hermosa de toooodas", escribieron algunos usuarios.